В Великобритании количество новых покупателей растет на фоне падения рынка ипотечных кредитов

Число новых покупателей выросло в мае, в то время как количество новых ипотечных кредитов снизилось, что является признаком того, что государственная политика и налоговые изменения приводят к перебалансировке рынка жилья.

За месяц было совершено 32,2 тыс. новых ипотечных кредитов, что на 8,1% больше, чем в мае прошлого года. По данным UK Finance, лоббистской группы в сфере финансовых услуг, объем новых кредитов вырос на 5,4 млрд фунтов стерлингов.

Средний возраст первого покупатель в Великобритании — 30 лет, валовой доход домохозяйства составляет 42 000 фунтов стерлингов, и он берет ссуду в размере 142 452 фунтов стерлингов. Правительственные схемы как и совместное владение, помогли некоторым людям приобрести недвижимость, которые раньше были бы недоступны.

Тем не менее, количество новых ипотечных кредитов снизилось на 9,8% в мае по сравнению с годом ранее. Кредитование составило 700 млн фунтов, что на 22% ниже уровня прошлых лет.

"Рынок ипотечного кредитования переживает предновогодний рост, что обусловлено ростом числа новых покупателей и высокой активностью перераспределения", — сказала Джеки Беннетт, директор по ипотечным кредитам в UK Finance.

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"Между тем, покупки на рынке по-прежнему ограничены недавними изменениями в сфере регулирования и налогообложения, полное влияние которых еще предстоит ощутить".

Цифры указывают на то, что изменения в гербовом сборе, введенные правительством в апреле 2016 года, охлаждают рынок купли-продажи. Любой, кто покупает второй дом по любой причине, теперь должен платить более высокую ставку гербового сбора, чем тот, кто покупает недвижимость, которая станет его основным домом.

Несмотря на рост числа новых покупателей в мае, Беннетт сказал, что некоторые потенциальные покупатели все еще не могут себе позволить покупку.

"Доступность остается проблемой для некоторых потенциальных покупателей, и это отражается в постепенном увеличении суммы ссуд до мультипликаторов дохода", — сказала она.

Число людей, переезжающих домой, также увеличилось в мае, когда было завершено 31 100 новых ипотечных кредитов, что на 4,4% больше, чем годом ранее. По данным UK Finance, средний домашний покупатель — 39 лет, валовой доход домохозяйства составляет 55 000 фунтов стерлингов, а стоимость кредита составляет 73,6%.

Джонатан Сэмюэлс, исполнительный директор кредитного агентства Octane Capital, заявил, что данные по кредитам за май были "идеальным снимком" изменений на рынке жилья Великобритании за последние годы.

"Новые покупатели находятся на подъеме, в то время как владельцы-любители быстро отступают. То, что происходит в рамках — это прежде всего перераспределение существующих портфелей или объектов недвижимости для поддержания некоторой маржи".

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Фото: theguardian.com