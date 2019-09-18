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Автор Владан Джурич

Дачи в России прекратили существовать

Недвижимость print

Законодательство Российской Федерации в отношении садовничества продолжает регулярно дополняться. С постоянными изменениями повышается и количество административных разбирательств. Эксперты разобрали новые правила, принятые в четвертом чтении закона дачной реформы.

Официально с начала 2019 года полностью упразднена некоммерческое дачное товарищество. Таким образом, такие формы объединения, как кооперативные и партнерские дачные товарищества также упразднены.

Отсюда предполагается, что термин "дачный дом" не будет существовать, что создает дополнительные обстоятельства в отношении судебных разбирательств. Для владельцев дачных товариществ встает много вопросов о дальнейшем существовании объединения.

На четвертом чтении правительство не заявило никаких требований о переоформлении дачных товариществ. Таким образом, переделывать документацию с целью регистрации нового объединения в течение ограниченного срока не нужно.

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Сейчас законно разрешенных форм товарищества осталось две: садовничество и огородничество. При этом все термины, связанные с дачными постройками и образованиями упразднены. Для защиты своих прав в будущем, собственникам товариществ нужно зарегистрировать законные формы ведения хозяйств.

Садовническая форма предусматривает постройку хозяйственного типа на территории жилого и садового типа. Огородническая форма разрешает строить только хозяйственные объекты строительства.

Во время внесения поправок в законы правительство не называло точных сроков переоформления участков. Таким образом, это можно сделать в удобное время для владельца.

Также стоит обратить внимание, что некоммерческие образования не нужно ликвидировать. Они автоматически приобретают статус садовнической формы хозяйства. При все действия такой недвижимости регулируются законодательными нормами СНТ.

Владельцы дачных участков также не должны переоформлять документы. В законной силе остаются и права на собственность.

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Для тех, кто ранее не регистрировал дачный участок должны были сделать это в течение трех месяцев после вступления поправок в законную силу. Если это не удалось сделать в течение оговоренного времени, то нужно обратиться в МФЦ для первичной регистрации. Владельцу участка понадобится также технический план построек.

При введении термина "садовый дом" не стоит путать его с постройкой жилого типа. Дело в том, что все садовые постройки предполагают не постоянное пребывания владельца, а только в сезонное время. Жилой же тип дома предусматривает круглогодичное проживание владельцев.

Если участок входит в СНТ, то на его территории можно реализовывать постройку жилого типа, а также переводить имущество в жилой фонд. Стоит помнить, что в таких домах владельцы имеют право прописаться.

Требования к жилому дому на участке:

  • высота — до 20 метров;
  • здание отделено от других объектов строительства;
  • постройка имеет комнаты, разделенные стенами;
  • максимальная этажность — 3.

Для регистрации садового типа дома, необходимо обратиться в МФЦ или в администрацию поселка. Владелец с собой должен принести паспорт, кадастровые данные об участке и доме, а также адрес почтового адреса. Вся информация указывается в заявлении, которое подается для регистрации садового дома.

Дополнительно владельцу понадобится выписка из государственного реестра, а также акт осмотра инженера по характеристикам дома. Если участок разделен по долям, то требуется письменное согласие каждого владельца или доверенность.

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Фото: kupitprodat.com.ua

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Темы снт дачный дом недвижимость законодательство садовое товарищество
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