Ипотечный вопрос: какие есть способы увеличения суммы займа?

При изучении заявки на получение ипотеки и в ситуации с положительным вердиктом банк одобряет ту сумму, которую может себе позволить заемщик, учитывая его доход. Но порой случается так, что клиенту рассчитали сумму меньше, чем он запросил в заявке. Что же делать?

Причин такого исхода может быть несколько. Тут не обойтись без помощи менеджера, он должен предложить решение, которое идеально подойдет заемщику. Ну а мы немного расскажем о том, как прибавить несколько тысяч рублей к ипотечному займу.

Продлить срок кредитования

Допустим, заемщик указал срок 5 лет при сумме займа 2 млн рублей. Ежемесячный взнос, к примеру, будет составлять 42 тысячи рублей. Если продлить срок кредита до 7 лет, то платеж станет меньше на 10 тысяч рублей. Соответственно, финансовая нагрузка также уменьшится. Тогда, вероятно, одобренная сумма ипотечного займа будет больше.

Если на момент полного погашения кредита заемщик будет уже пенсионером, то, наоборот, рекомендуется уменьшить срок займа до наступления пенсионного возраста.

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Сообщить о дополнительных доходах

В ситуации, когда человек сдает жилье или трудится на фрилансе, можно предоставить сведения об этих доходах, таким образом, получится увеличить сумму займа. В качестве подтверждения потребуются соответствующие документы.

Привлечь созаемщика

Для увеличения суммы кредита можно привлечь созаемщика, которым, кстати, может быть даже супруг(а). Основное правило — чтобы он имел официальный доход. При изучении заявки уже будет учитываться совместный доход.

Максимальное число созаемщиков — три физических лица, чей доход будет учтен при расчете максимальной суммы ипотеки. На данную роль можно привлечь даже друзей, родственные связи необязательны.

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Погасить долги по иным займам и кредитным картам

Кредитная организация может уменьшить сумму ипотеки, если у заемщика уже присутствуют открытые займы. Для увеличения этой самой суммы необходимо погасить все долги и закрыть кредитные карты, даже если они не были использованы.

Отказаться от поручительства по другим займам

Бывают ситуации, когда человек выступает в роли поручителя по иному кредиту. Выход из числа поручителей по чужому займу поможет добавить несколько тысяч рублей к ипотечной сумме.

Но, во всяком случае, рекомендуется сначала проконсультироваться с менеджером. Он обязан предложить максимально выгодные для клиента решения.

Бывает и обратная ситуация, когда банк одобряет сумму сверх того, что запрашивал заемщик. Следует знать, что необязательно получать все денежные средства. В рамках одобренной суммы можно взять столько, сколько необходимо для покупки жилья.

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Фото: blog.logic-immo.com