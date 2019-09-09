Достоинства и недостатки стандартной "хрущевки"

"Хрущевки" начали строить в конце 50-х гг. Дома подобного плана продолжали появляться по стране приблизительно до конца 80-х годов.
Власти преследовали основную цель — в кратчайшее время обеспечить жильем как можно больше людей. Изначально планировалось, что такие жилища будут временными, но, как теперь понятно, нет ничего более вечного, чем временное. Ввиду этого популярные "хрущевки" и по сей день красуются на наших улицах.
Строительство происходило максимально быстро, что, конечно, оказывало влияние на качество. Но основная задача была выполнена — желанные метры получили тысячи советских жителей. Так как они до сих пор остались у нас, мы решили выявить, какие существуют плюсы и минусы у подобного рода строений.
Положительные стороны "хрущевок"
К плюсам квартир данного типа можно отнести следующие характеристики:
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Негативные стороны "хрущевок"
Но, к сожалению, как и у любого объекта недвижимости, данные строения имеют и свои минусы, куда входят:
Приобретать "хрущевку" или отказаться от такого варианта — вопрос индивидуальный. Такое жилище таит в себе как недостатки, так и очевидные плюсы. Справиться с этой задачей возможно только проанализировав конкретные цели, пожелания и личные приоритеты.
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Фото: mignews.ru
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