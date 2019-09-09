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Автор Ксения Семенова

Достоинства и недостатки стандартной "хрущевки"

Недвижимость print

"Хрущевки" начали строить в конце 50-х гг. Дома подобного плана продолжали появляться по стране приблизительно до конца 80-х годов.

Власти преследовали основную цель — в кратчайшее время обеспечить жильем как можно больше людей. Изначально планировалось, что такие жилища будут временными, но, как теперь понятно, нет ничего более вечного, чем временное. Ввиду этого популярные "хрущевки" и по сей день красуются на наших улицах.

Строительство происходило максимально быстро, что, конечно, оказывало влияние на качество. Но основная задача была выполнена — желанные метры получили тысячи советских жителей. Так как они до сих пор остались у нас, мы решили выявить, какие существуют плюсы и минусы у подобного рода строений.

Положительные стороны "хрущевок"

К плюсам квартир данного типа можно отнести следующие характеристики:

  • небольшая стоимость (особенно в панельных домах);
  • находятся в районах с развитой инфраструктурой;
  • небольшое количество квартир на этаже (чаще всего не больше четырех);
  • недорогой ремонт, ввиду маленького метража, низких потолков и стандартных проемов;
  • невысокие коммунальные платежи.

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Негативные стороны "хрущевок"

Но, к сожалению, как и у любого объекта недвижимости, данные строения имеют и свои минусы, куда входят:

  • чрезмерно маленькая квадратура — первая и главная претензия к "хрущевкам". В таком жилье будет тесно большой семье, кроме того, довольно затруднительно подобрать мебель. Также сложно воплотить в реальность необычные дизайнерские решения;
  • недостаточно места для хранения вещей;
  • низкие потолки (около 2,5 м);
  • отсутствие шумоизоляции — соседей будет слышно всегда;
  • узкие коридоры и маленькие лестничные клетки;
  • миниатюрные кухни (4-6 кв. м.) и такие же жилые зоны (6-16 кв. м.). Семье из 4-5 человек от совместных вечерних посиделок за ужином придется отказаться;
  • совмещенные или проходные комнаты;
  • отсутствие лифта и мусоропровода;
  • небольшой срок эксплуатации строения — в среднем до четверти века;
  • высокий риск появления трещин и грибка;
  • холод в зимнее время и невыносимая жара в летний период (особенно на верхних этажах);
  • трудности с перепланировкой: категорически запрещено сносить стены в панельных и блочных зданиях. Остается только пробурить проем в некоторых стенах, но перед этим необходимо провести профессиональное исследование каркаса всего дома и согласовывать планируемую переделку со всеми инстанциями.

Приобретать "хрущевку" или отказаться от такого варианта — вопрос индивидуальный. Такое жилище таит в себе как недостатки, так и очевидные плюсы. Справиться с этой задачей возможно только проанализировав конкретные цели, пожелания и личные приоритеты.

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Фото: mignews.ru

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