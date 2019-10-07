Требования к разделительным заборам между участками

Законодательство нашей страны выдвигает определенные требования к ограждениям по периметру участков. Невыполнение данных правил может привести к административной и даже гражданско-правовой ответственности. Выяснение отношений происходит во внесудебном или судебном порядке.
В ситуации, когда были выявлены нарушения, власти имеют полное право затребовать снос забора. Чтобы такого не произошло, важно знать все требования. Об этом и расскажем.
Ставим забор в соответствии с законом
Дабы избавить себя от вероятных проблем в будущем, рекомендуется возводить забор в несколько этапов:
Соответствующие органы дадут добро на возведение, если в месте строительства не проходят инженерные сети, а сам забор будет выполнен, учитывая имеющиеся требования.
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Требования к забору, который разделяет участки
В соответствии со СНИП, Сводом Правил для Товариществ, Садоводств и прочих существует целый ряд требований к заборам между участками:
Стоит добавить, что глухие ограждения, например, кирпичные или металлические ставить можно, но только со стороны улицы.
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Варианты заборов для частных домов
Для защиты от посторонних взглядов, а также от шума и пыли устанавливаются следующие ограждения:
Кроме того, при возведении ограждения нередко применяются пластиковые и поликарбонатные листы, либо живая зеленая изгородь. Также можно их сочетать между собой.
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Фото: mirrasteniy.com
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