Требования к разделительным заборам между участками

Законодательство нашей страны выдвигает определенные требования к ограждениям по периметру участков. Невыполнение данных правил может привести к административной и даже гражданско-правовой ответственности. Выяснение отношений происходит во внесудебном или судебном порядке.

В ситуации, когда были выявлены нарушения, власти имеют полное право затребовать снос забора. Чтобы такого не произошло, важно знать все требования. Об этом и расскажем.

Ставим забор в соответствии с законом

Дабы избавить себя от вероятных проблем в будущем, рекомендуется возводить забор в несколько этапов:

согласовать границы участка земли с соседями. Специалисты советуют составить акт, который заверяется кадастровым инженером;

подать пакет документов на строительство ограждения в местный отдел градостроительства и архитектуры, в противном случае это считается самовольной постройкой.

Соответствующие органы дадут добро на возведение, если в месте строительства не проходят инженерные сети, а сам забор будет выполнен, учитывая имеющиеся требования.

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Требования к забору, который разделяет участки

В соответствии со СНИП, Сводом Правил для Товариществ, Садоводств и прочих существует целый ряд требований к заборам между участками:

такое ограждение должно пропускать сквозь себя свет и не отбрасывать тень на землю соседа. Проще говоря, возвести его можно из сетки-рабицы, штакетника или прочих просвечивающих материалов;

ставить забор можно на расстоянии от 1 м до хозпостроек и от 3 м до жилого дома;

высота строения не должна превышать 1,5 м.

Стоит добавить, что глухие ограждения, например, кирпичные или металлические ставить можно, но только со стороны улицы.

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Варианты заборов для частных домов

Для защиты от посторонних взглядов, а также от шума и пыли устанавливаются следующие ограждения:

заборы из металла. Создаются из профлиста или кованых элементов. Первые по большей части выполняют защитную роль, а вторые визуально смотрятся эффектно, но и цена их гораздо выше;

ограждения из камня. Презентабельные сооружения из песчаника, искусственного камня и прочего. Обойдутся в копеечку, так как при возведении элементы нужно красиво выкладывать;

кирпичные заборы. В плане прочности проигрывают каменным, но стоят дешевле;

бетонные ограждения. Чаще всего используются бетонные плиты с имитацией камня или древесины;

деревянные ограды. Строятся из бревен, досок или прутьев.

Кроме того, при возведении ограждения нередко применяются пластиковые и поликарбонатные листы, либо живая зеленая изгородь. Также можно их сочетать между собой.

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Фото: mirrasteniy.com