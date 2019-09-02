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Автор Владан Джурич

Чем обернется падение спроса на ипотеку в России

Недвижимость print

Согласно последним данным, ипотечное кредитование демонстрирует сильное падение в сфере строительства. Связано это с отсутствием ликвидности проектов. Заемщики просто не в состоянии выплатить ипотеку в результате чего падает спрос на кредитные услуги и на недвижимость.

В итоге отсутствие возможности выплатить ипотеку, застройщики вынуждены приостанавливать сдачу проектов. При этом опоздание реализации построек в среднем — 1 год в столице.

По данным исследовательских компаний, было получено до 3 трлн. рублей по ипотеке — это на 50% больше, чем в 2017 году. Согласно такой тенденции, каждый заемщик берет ипотеку в размере 2 млн. рублей.

В 2019 году в целом ожидается падение спроса на ипотечное кредитование. В первую очередь это связано с повышением ставки из-за проблем банковской сферы и экономической ситуации в стране.

Падение спроса на ипотеку также связано с количеством просроченных платежей россиян. К тому же с 2014 года у граждан стабильно падают доходы, что в результате ведет к просрочке по ипотечным кредитам. Пока самым плачевным остается сегмент просрочек больше 3-х месяцев.

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По мнению экспертов, еще рано говорить об ипотечном кризисе, но многие семьи могут остаться без имущества, поскольку банки могут забрать их в качестве просроченных платежей. Аналитики ПАО Сбербанк заявили, что при повышении ставки на 1% каждый пятый будет отказываться от ипотечного кредита.

В ближайшее время прогнозируется спад выдачи ипотеки. Из-за большого количества задолженностей, граждане не смогут получить кредит. При этом аналогичная ситуация коснулась строительных компаний уже в 2018 году.

Согласно портфелям банков, в ипотеку ежегодно приобретается около 40 млн. кв. метров квартир, а частных домов — 30 млн. кв. метров.

При этом стоит помнить, что строительный бизнес полностью перешел на проектное финансирование. На фоне растущих квадратных метров в ипотеку должны повышаться и проектные инвестиции в строительный бизнес. Таким образом, строительные объекты значительно зависят от ипотечного кредитования.

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Для решения проблем уже были приняты соответствующие меры. Во-первых, по указу президента Владимира Путина, ставка на ипотеку должна снизиться до 7% к 2024 году в рамках национального проекта развития страны. Во-вторых, следует использовать объективные льготные условия по кредиту для узкого ряда заемщиков.

Таким образом, для выхода из потенциального ипотечного кризиса, необходимы экономические меры по решению проблем. При этом важно охватить широкий круг заемщиков для стабилизации рынка недвижимости.

Уменьшение ипотечного кредита по итогу приведет только к увеличению конкуренции, где банки будут играть лидирующую роль. При этом на рынке недвижимости будут участвовать только крупнейшие финансовые институты.

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Фото: borsatek. com

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Темы недвижимость ипотечное кредитование
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