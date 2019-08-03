Хочу квартиру - с чего начать и что выбрать?

Покупка квартиры - ответственное дело. К тому же это очень долгий процесс, требующий тщательного анализа всех документов. Эксперты составили несколько рекомендаций, которые помогут выбрать надежное имущество.

В первую очередь стоит помнить, что возможны разные обстоятельства во время поиска нужной квартиры. Все документы и историю имущества нужно досконально проверять. Только при таком подходе можно подобрать лучший вариант.

Эксперты рекомендуют первоначально определиться с бюджетом и классом жилья. После этого нужно изучить интересующие районы и оценить качество инфраструктуры. Для оценки транспортных сетей можно воспользоваться картой в интернете.

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Качество инфраструктурной составляющей района складывается из нескольких показателей:

удаленность образовательных учреждений;

наличие поблизости медицинских учреждений;

шумность района;

удаленность продуктовых магазинов.

Если шумность района высокая, то скорее всего рядом располагается шоссе с большим потоком машин ежедневно. С другой стороны - это плюс для владельцев машин, поскольку широкая транспортная сеть позволит быстро добраться до нужного места.

Эксперты также советуют обратить внимание на удаленность района от метро и автобусных остановок. Однако, стоит помнить, чем лучше инфраструктура, тем выше цена жилья.

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Как только эти критерии определены, следует определиться с рынком: либо это квартира в новостройке, либо на вторичном рынке. При этом стоит закладывать запас средств, поскольку купленная квартира может потребовать дополнительных инвестиций.

Специалисты утверждают, что при наличии стабильного дохода стоит задуматься об ипотечном кредитовании. Такое решение позволит приобрести дорогую квартиру и отплачивать ее в течение 10-30 лет. Дополнительно к этому банки всегда проверяют приобретаемое имущество на юридическую чистоту, что делает сделку более надежной.

Если имущество рассматривается в будущем, то лучше всего выбирать квартиры в новостройках. Такие проекты всегда юридически чистые. При этом цены на новое жилье на первоначальных этапах могут быть до 15% дешевле от цены имущества после сдачи дома.

К недостаткам новостройки можно отнести долгое ожидание сдачи дома, отсутствие инфраструктуры, а также относительно низкое количество жителей.

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Если же требуется срочно купить квартиру, то следует поискать варианты на вторичном рынке. Покупатель уже будет иметь адекватный ремонт и уже выстроенную инфраструктуру. Однако, среди недостатков вторичного рынка остаются шансы быть обманутым.

Специалисты также рекомендуют обращаться к агентствам недвижимости для повышения шансов на поиск надежной квартиры. При этом не стоит забывать самому анализировать рынок предложений. Выбирать агентство нужно тоже тщательно, как и квартиру. Следует обращать внимание на известные компании с большим портфолио.

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Фото: provce.ck.ua