Магазин в многоквартирном доме: при каких условиях его откроют

Для ведения предпринимательской деятельности в жилом доме в первую очередь необходимо перевести квадратные метры в нежилую площадь. Летом 2019 года вступили новые правила перевода статуса помещения для реализации коммерческого проекта внутри жилого дома.

Если раньше сам по себе процесс перевода жилой площадки в нежилые квадратные метры занимал до одного года, где требовалось собрать много документов, то сейчас необходимо одобрение собственников квартир дома. Только после получения одобрения от жильцов, можно начинать вести предпринимательскую деятельность.

Собственники квартир оказывают сильное влияние на коммерческие постройки внутри жилых домов. Дело в том, что жильцы могут быть против реализации нежилых помещений по причинам возможных шумов. Обычно вопросы о размещении коммерческих проектов решаются на собрании собственников.

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Согласно новому закону будущему бизнесмену придется получить письменное одобрение от каждого жильца. При этом если соседи уехали в отпуск, предусмотрены специальные документы, позволяющие передавать голоса другим лицам при предварительном согласовании. Как правило, это могут быть родственники или любые другие аффилированные лица.

Если же хотя бы один жилец откажется от реализации нежилого помещения, то перевод в нежилой фонд будет невозможен. Эксперты поясняют, что соседями с будущей нежилой площадью являются объекты, разделенные стенами. Стоит помнить, что соседними объектами считаются объекты наверху и внизу помещения.

По словам юристов, согласие должно быть оформлено письменно с подписями и полными именами жильцов. Четкого формата пока нет, главное — на бумажном носителе.

Для кворума требуется более 75% собственников прилегающих квартир. Переход в нежилой Фонд возможно, если сумма голосов будет равна 50% и более за реализацию коммерческого помещения.

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Если в доме имеется 2 подъезда, то необходимо присутствие хотя бы больше 50% жильцов. Из прилегающих квартир участвовать в голосовании должно не менее 75% собственников. В таком случае результаты будут распределяться по количеству голосов каждого подъезда. Если же количество голосов распределено по всему дому, то одобрение на перевод не получить.

После перехода в нежилой Фонд предпринимателю может понадобиться переоборудование помещения. Тогда для успешной реконструкции нужно собрать одобрение 100% жильцов. Стоит помнить, что переоборудование — это реализация дополнительных пристроек и входов.

Также возможны ситуации, когда уже в строительном проекте под первые этажи заложены нежилые помещения. В таком случае сбор подписей не нужен, поскольку одобрение уже получено со старта проекта.

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Фото: zarya-chern.ru