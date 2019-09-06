Осторожно мошенники: популярные схемы при продаже вторички

Мошеннические схемы до сих пор существует на рынке недвижимости, несмотря на постоянные изменения в законодательстве и процедуре купли-продажи недвижимого имущества. Эксперты собрали ТОП-3 мошеннических схем, которые чаще всего используют недобросовестные продавцы.

Как известно, наибольшая доля обмана приходится на вторичный рынок недвижимости, поскольку там более сложная и запутанная история с документами. Обман используется с целью получить быстрые деньги. Обычно для успешной покупки недвижимости нужно тщательно изучать документы, причем только оригиналы.

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Первая самая старая, но до сих пор работающая уловка — это заниженная цена. Работает это достаточно просто: на объявлении написана одна цена, а при заключении договора — другая. В таком случае эксперты советуют заранее обговаривать сумму сделки, иначе могут возникнуть недопонимания.

Для закрепления договоренностей можно составить документ с первоначальным задатком. То есть покупатель платит часть суммы сделки, а после подписания договора купли-продажи — оставшуюся часть.

Стоит помнить, что предварительные договоры должны иметь согласие сторон, подписи, сумму сделки и печать нотариуса. Если продавец будет отказываться от подписания такого договора, то скорее всего это типичная схема обмана — от покупки лучше отказаться.

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Вторая распространенная схема мошенников — это продажа недвижимости третьими лицами. В этой ситуации продавец подделывает документы, разрешения и доверенности на возможность продажи или сдачи квартиры в аренду. При этом подделываются даже печати и подписи.

Чтобы избежать вероятности неудачной сделки лучше всего полностью узнать личность владельца квартиры, а затем — продавца. Эксперты рекомендуют просить продавца познакомить покупателя с соседями, поскольку они могут подтвердить личность человека, продающего имущество. Если он будет всячески отказываться, то не исключено, что это сомнительная сделка.

Третья популярная мошенническая схема — проведение альтернативных сделок. Суть обмана в том, что продавцы не выписываются из квартиры под предлогом подготовки документом для покупки новой недвижимости.

При этом стоит помнить, что зарегистрированных собственников может быть несколько. Поэтому рекомендуется задать дополнительные вопросы о бывших владельцах квартиры. Если продавец отвечает общими фразами, то скорее всего это обман.

Аналогичные проблемы могут возникнуть даже после сделки, когда собственник долгое время не снимается с регистрации. В таком случае поможет обращение в суд. При этом скорее всего дело выиграет обманутый покупатель. К сожалению, процесс судебных разбирательств может затягиваться на долгие месяцы, а то и годы.

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Фото: uzdaily.uz