Какие заборы можно ставить между участками

Закон серьезно относится к ограждениям земельного участка. Если нарушить правила строительства заборов или расположить их неправильно, то чаще всего правонарушителя ждет административный штраф. В особых случаях возможно привлечение к гражданско-правовой ответственности.

Согласно законодательству, такие вопросы решаются чаще в несудебном порядке. До суда доходит реже. В случае нарушения забор придется снести.

Эксперты советуют перед строительством забора действовать пошагово. Первым делом нужно согласовать строительство с соседями. Если же соседский участок располагается далеко, то можно пропустить этот шаг.

Для подтверждения согласования с соседями лучше всего составить акт, подтвержденный кадастровым специалистом. Таким образом, объект строительства будет надежно защищен в случае споров.

После согласования нужно подать документацию в районную администрацию, отвечающую за строительство. Если это не сделать — ограждение признают самовольной постройкой. Для получения разрешения на строительство нужно знать установленные законом требования. Основное требование — в месте постройки забора не проходят инженерные сети.

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Требования к заборам между участками регулируются несколькими органами:

СНиП;

свод правил для Товариществ;

правила для Садоводств;

Согласно правилам, заборы должны соответствовать следующим требованиям:

Ограждения не должны создавать тень на соседнем участке;

постройка должна быть светопроницаемой;

расстояние до хозяйственных объектов — от 1 метра, до жилых домов — от 3 метров;

максимальная высота забора — 1,5 метра.

Также стоит помнить, что строительство закрытых заборов без просвета разрешается только со стороны дорог и проездов. То есть там, где нет соседних участков. При этом все равно нужно получать разрешение на постройку особых ограждений у районной администрации.

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Под особые ограждения возле проезжих частей или сельских дорог имеется 3 основных вида заборов:

металлические заборы;

каменные;

кирпичные;

бетонные;

деревянные ограждения.

Металлические ограждения — наиболее распространенные. Они имеют высокую прочность за счет ковких элементов. При этом цена их вовсе не низкая, даже несмотря на высокую доступность на рынке.

Каменные ограждения имеют высокую прочность и эстетичность. Однако, строительство таких объектов обходится дорого. При этом за ними необходим дополнительный уход.

Кирпичные заборы — наиболее доступный вариант для ограждения. Они достаточно дешевые, а прочность — ниже, чем у каменных заборов.

Бетонные заборы — самые крепкие из всех видов ограждений. Имеют широкие возможности для создания эстетичного забора с использованием различных цветов и оттенков.

Деревянные заборы — самые простые ограждения, но требующие постоянного ухода. При этом они широко доступны на рынке и имеют невысокую цену.

Дополнительно возможны и комбинированные варианты ограждений с использованием различных материалов для повышения прочности и эстетичности. Таким образом, можно получить эффективное ограждение по доступной цене.

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Фото: pravorzn. ru