Какие заборы можно ставить между участками

Закон серьезно относится к ограждениям земельного участка. Если нарушить правила строительства заборов или расположить их неправильно, то чаще всего правонарушителя ждет административный штраф. В особых случаях возможно привлечение к гражданско-правовой ответственности.
Согласно законодательству, такие вопросы решаются чаще в несудебном порядке. До суда доходит реже. В случае нарушения забор придется снести.
Эксперты советуют перед строительством забора действовать пошагово. Первым делом нужно согласовать строительство с соседями. Если же соседский участок располагается далеко, то можно пропустить этот шаг.
Для подтверждения согласования с соседями лучше всего составить акт, подтвержденный кадастровым специалистом. Таким образом, объект строительства будет надежно защищен в случае споров.
После согласования нужно подать документацию в районную администрацию, отвечающую за строительство. Если это не сделать — ограждение признают самовольной постройкой. Для получения разрешения на строительство нужно знать установленные законом требования. Основное требование — в месте постройки забора не проходят инженерные сети.
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Требования к заборам между участками регулируются несколькими органами:
Согласно правилам, заборы должны соответствовать следующим требованиям:
Ограждения не должны создавать тень на соседнем участке;
Также стоит помнить, что строительство закрытых заборов без просвета разрешается только со стороны дорог и проездов. То есть там, где нет соседних участков. При этом все равно нужно получать разрешение на постройку особых ограждений у районной администрации.
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Под особые ограждения возле проезжих частей или сельских дорог имеется 3 основных вида заборов:
Металлические ограждения — наиболее распространенные. Они имеют высокую прочность за счет ковких элементов. При этом цена их вовсе не низкая, даже несмотря на высокую доступность на рынке.
Каменные ограждения имеют высокую прочность и эстетичность. Однако, строительство таких объектов обходится дорого. При этом за ними необходим дополнительный уход.
Кирпичные заборы — наиболее доступный вариант для ограждения. Они достаточно дешевые, а прочность — ниже, чем у каменных заборов.
Бетонные заборы — самые крепкие из всех видов ограждений. Имеют широкие возможности для создания эстетичного забора с использованием различных цветов и оттенков.
Деревянные заборы — самые простые ограждения, но требующие постоянного ухода. При этом они широко доступны на рынке и имеют невысокую цену.
Дополнительно возможны и комбинированные варианты ограждений с использованием различных материалов для повышения прочности и эстетичности. Таким образом, можно получить эффективное ограждение по доступной цене.
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Фото: pravorzn. ru
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