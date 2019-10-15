Как продать свою квартиру дороже

Излишки недвижимости редко, но все же иногда возникают у нашего населения. Квартира, перешедшая по наследству, необходимость размена или другие причины — но при этом владельцам нужно быстро и, главное, выгодно продать недвижимость. Многие принципиально не хотят переплачивать и пользоваться услугами риелтора-посредника. А именно эти специалисты знают, как повысить стоимость квартиры без вложений. Далее — несколько таких секретов.

Что влияет на стоимость квартиры?

Есть несколько общих факторов, которые определяют цену на квартиры. Это:

месторасположение;

количество комнат;

планировка;

этаж,

год постройки дома;

инфраструктура;

транспортная доступность;

состояние дома и квартиры

вид из окна.

Как правило, определить цену собственной квартиры можно легко — для этого нужно просто промониторить, сколько стоят такие же квартиры в том же доме. Теперь это максимально просто со специальными онлайн-площадками — досками объявлений о недвижимости. Но как понять, не стоит ли запросить цену выше?

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Что позволяет поднять цену на квартиру?

Есть некоторые трюки, которые позволят увеличить стоимость недвижимости. На первый взгляд они просты, и именно поэтому многие о них забывают.

1. Чистота. Нередко наводить порядок в квартире, которую не считаешь своей, особенно — после пожилых родственников или квартиросъемщиков, не очень охота. Но тем не менее, это нужно сделать обязательно. Лучше всего заказать клининговую службу — специалисты с нужными навыками и профессиональными средствами ничего не упустят, и заставят блестеть даже очень запущенную квартиру. Такая всегда будет более привлекательна для покупателей, поэтому никто не будет возражать против повышенной стоимости.

Не стоит также забывать о подъезде. Можно поручить клининговому агентству также и уборку лестничной клетки перед посещением покупателей — грязный подъезд будет аргументом против.

2. Ремонт. Даже самый обычный косметический ремонт в разы увеличивает привлекательность квартиры, не говоря уже о дизайнерском. Но тут нужно быть разумным: необходимо запросить примерную стоимость авторского ремонта квартиры, и прикинуть, реально ли будет продать ее по цене собственно жилплощади вместе с затратами на ремонт. Если сумма получается слишком высокой, лучше обойтись минимумом. Хорошее вложение в плане ремонта — это новое остекление окон и лоджий. Особенно, если балкон сделать большим и теплым — ведь это практически дополнительная комната.

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3. Запах. Часто в старых квартирах присутствует неприятный запах. Избавиться от него нужно в первую очередь — скрыть его невозможно, и для будущего покупателя впечатление о квартире будет испорченным с первых секунд. Сейчас существуют передовые технологии, которые позволяют полностью нейтрализовать любые запахи — даже после пожара. Обычно такие услуги оказывают компании, занимающиеся дезинфекцией помещений.

4. Хлам. Не стоит сохранять в квартире старую обстановку, если только она не была приобретена недавно. Старые кухни, диваны, кровати, шкафы, ковры — все это лучше вывезти. Отсутствие хлама позволяет покупателю лучше оценить квартиру — без мебели любая смотрится более просторной и светлой. Кроме того, ветхие вещи часто являются источником дурного запаха. И, в конце концов, захламленность сразу же портит все впечатление.

Для того чтобы покупатель вынес положительное решение, нужно точно знать и достоинства, и недостатки выставленного на продажу жилья. О недостатках стоит говорить честно, если был задан наводящий вопрос, но при этом делать акцент на плюсах.

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Фото: news. yandex.ua