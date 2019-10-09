Покупаем квартиру с ремонтом – советы специалистов

С каждым днем в нашей стране все более популярной для приобретения становится жилье с готовой отделкой и ремонтом. Человеку не приходится сразу тратить денежные средства на ремонт, при этом можно проживать в квартире и откладывать деньги на будущие изменения в квартире, которые очень хочется сделать.

Для того, чтобы приступить к последующему ремонту не в ближайшем будущем, специалисты советуют выбирать квартиру очень внимательно и обращать внимание на ряд факторов.

Смотрим на коммуникации

Когда в квартире сделан свежий косметический ремонт — это хорошо, но не стоит забывать и про коммуникации, потому что ветхие трубы, старая проводка и котел могут изрядно подпортить настроение и нервы после покупки. И не стоит забывать, что старые коммуникации это еще и небезопасно, поэтому лучше обратить внимание на этот фактор изначально.

Расчет денежных затрат

Переклеить обои, и покрасить стены не станет очень затратным. А вот заменить сантехнику — "влетит" в копеечку. Постарайтесь сделать оценку ремонта под следующим углом: в каком состоянии унитаз и ванная, не текут ли краны?

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Снизу вверх или наоборот?

Следует отметить, что любой ремонт начинается сверху: сперва делают потолок, затем стены и ниже. Если же обои и потолок новые, а потолок весь потрескавшийся и старый, это может повлечь за собой неприятности в будущем. После того как вы начнете жить в квартире и захотите побелить потолок, высока вероятность испортить обои и пол. Стоит делать выбор в пользу хорошего, нового потолка, даже если стены и пол не в очень хорошем состоянии. В таком случае денежных затрат будет меньше.

Дополнительные возможности

Если вы выбираете вариант покупки в пользу новостройки с ремонтом, обязательно поинтересуйтесь у застройщика о возможных вариантах. Большая часть компаний-застройщиков очень положительно относятся к тому, что покупатель самостоятельно выберет цвет обоев и расположение розеток и прочее.

Также в последнее время застройщики, для привлечения большего количества покупателей, делают ремонт бесплатно. Этот вариант хорошо подойдет тем, у кого есть варианты для временного проживания, на время строительства и ремонта новой квартиры. Так что не ленитесь и потратьте время на поиски новостройки с дополнительными привилегиями.

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Выдвинуть свои условия

Чаще всего квартиры продают по несколько месяцев. Если квартира пришлась вам по душе, но все-таки каких-то деталей не хватает, попробуйте поговорить с собственником жилья. К примеру, вы согласитесь купить квартиру, при условии, что заменят сантехнику в ванной комнате, или заменят окна.

Может владелец пойдет вам навстречу, так как ожидание нового покупателя может занять много времени. Не стоит бояться высказывать свои пожелания. Существует большое количество различных условий в пользу покупки:

Оставить мебель в комнатах;

Сделать натяжные потолки;

Застеклить балкон;

Установить душевую кабину;

Оставить сплит-систему.

Квартира с готовым ремонтом очень выгодный вариант для приобретения семьям с детьми, работающим гражданам и просто тем, кто не хочет приступать к ремонту сразу после переезда. Тщательно выбирайте, чтобы минимизировать затраты и со временем довести вашу квартиру до идеала.

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Фото: femina. hu