Продажа квартиры. Секреты ее рекламы

Сегодня наблюдается небольшой спад в сфере продажи недвижимости и поэтому рекламе следует уделить особое внимание. Сегодня почти половина успеха выгодной продажи квартиры зависит от правильной рекламы.

Торговля напрямую связана с рекламой и это также относится к торговле недвижимостью. Причем продажа недвижимости или ее аренда требует разных рекламных подходов. Причина в том, что в этих случаях подразумевается разная целевая аудитория. Также имеются разлчия при продаже элитной недвижимости и эконом сегмента. То есть надо понимать кому и как предлагать ту или иную квартиру. Причем делать это надо максимально эффективно, укладываясь всего в несколько предложений.

Важно понимать, что в различные периоды имеется совершенно разный спрос на квартиры. Это значит, что в один год покупатели брали квартиры не смотря, а в другой даже серьезная реклама не позволяла найти покупателя. В целом для того, чтобы продать квартиру надо использовать все доступные средства, среди которых: агентства недвижимости, СМИ, интернет или круг знакомых. Причем если продавец решил самостоятельно заниматься рекламой и последующей продажей квартиры, ему надо понять сможет ли он вести переговоры, оформлять документы, ходить по государственным структурам и правильно торговаться.

Начиная рекламировать свою квартиру, можно обратить внимание на такие средства коммуникации с покупателями, как интернет, кабельные каналы и печатные издания. Важно правильно сопоставить цену вопроса и понимать какую сумму можно потратить на рекламу. Причем делать это надо так, чтобы реклама была наиболее эффективной.

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Печатные издания.

Важно понимать, что практически любое печатное издание возьмёт объявление о продаже квартиры. Но на практике можно заключить следующее. Реклама в неспециализированных печатных изданиях квартиры эконом класса не принесет результатов или эффективность такого объявления будет очень низкой. А вот продажа элитной недвижимости в деловых изданиях пользуется спросом. Причина в том, что среди аудитории читающих такие издания много тех, кто вполне может себе позволить такую недвижимость. Но практически в любом случае надо рекламировать свою квартиру в специализированных изданиях. Таких на рынке достаточно, причем они как правило имеют печатный вид и версию в интернете. Вариантов размещения рекламы вашей недвижимости великое множество. Есть издания, которые публикуют рекламу на платной основе, есть бесплатные издания, но все они направлены на то, чтобы ваше объявление увидело, как можно больше соискателей жилья.

Специалисты советуют очень тщательно подходить к вопросу составления рекламного объявления. Нужно как можно подробнее описать квартиру. В пункте "дополнительно" надо описать все достоинства вашего жилья, вплоть до самых мелочей. Это может быть хороший ремонт, вид из окна или близость зелёного сквера. Если продается элитная квартира, то лучше рекламировать ее в иллюстрированных изданиях причем фотографии должны быть сделаны на профессиональном уровне.

Также надо понимать, что печатное издание берёт деньги за определенный промежуток времени, пока не выйдет следующий номер. То есть еженедельное издание будет рекламировать квартиру в течении недели, а ежемесячное соответственно месяц.

У печатных изданий есть один недостаток. Во-первых, они выпускаются с задержкой. То есть надо делать поправку на печать и верстку такого издания, а во-вторых, после публикации нельзя исправить такое объявление или вообще снять его. А вот основным плюсом такого издания, является доступность для любых слоев населения.

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Интернет.

Сегодня можно смело заявить, что интернет все больше завоевывает рынок недвижимости. Дело в том, что обычно квартиры покупают люди достаточно состоятельные, а значит они хорошо разбираются в информационных технологиях и интернет для них дело обычное. Практически у каждого есть интернет, и они привыкли искать всю интересующую информацию именно на просторах сети.

В принципе можно вообще обойтись без печатной версии, а разместить объявление сразу на электронной версии информационного издания. Ведь недаром все уважающие себя издания обзавелись электронными версиями. Найти такие порталы несложно, надо только прописать запрос в поисковике и в первых вариантах появятся наиболее продвинутые и мощные издания, которые как правило размещают объявления бесплатно.

Кабельное телевидение.

Кстати надо сказать, что телевидение охватывать огромную аудиторию. Реклама на местном кабельном телевидении считается очень эффективной. Причем, что интересно, рекламировать на кабельном телеканале следует эконом вариант. А элитную недвижимость можно эффективно рекламировать на спутниковом канале. Объясняется это тем, что спутниковое телевидение как правило стоит у более состоятельных граждан.

Есть и другие нестандартные способы рекламы. Среди которых можно отметить такие как: объявление на местном форуме, создание собственного сайта, если продается коттедж или частный дом, то можно поставить вдоль дороги рекламный щит, написать листовки и раздать их на улице или разложить по почтовым ящикам. Но тут важно понимать, что важно не использовать рекламную рассылку в интернете. Спам кроме раздражения не вызывает никакой реакции.

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Фото: uznayvse.ru