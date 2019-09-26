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Автор Владан Джурич

Ответственность за сдачу жилья без уплаты налогов: кого уже наказали

Недвижимость print

Сдача квартиры без уплаты налогов ведет к серьезным штрафам вплоть до лишений свободы в особых случаях. Эксперты показали несколько наглядных примеров неофициальных сдач жилья с нарушением закона.

Совсем недавно было опубликовано дело Магаданского городского суда о неуплате налогов на доходы физических лиц, сдающих жилью в аренду.

Собственник квартиры сдавал жилье неофициально, поскольку не уплатил налоги. Его вину позже подтвердили в ФНС. В деле были предоставлены расписки и копия договора аренды. Исходя из документов, собственник жилья получал от сдачи недвижимости 150 тысяч рублей.

При этом документы у налоговой службы оказались совершенно случайно. Дело в том, что собственник подавал исковое заявление с целью взыскать с арендатора задолженность из-за несвоевременной уплаты аренды. Также в исковом заявлении говорилось о частичной порче имущества, за что собственник также хотел получить компенсацию.

После того, как состоялось слушание, собственника жилья признали виновным, а иск отклонили. По решению Магаданского суда с собственника взыскали сумму в размере 24 тысяч рублей.

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Еще один интересный случай произошел в Белгородской области. В областной суд поступила просьба от налоговой службы. В документе говорилось о привлечении собственника жилья к уголовной ответственности, поскольку арендодатель не платил налоги за сдачу квартиры.

ФНС узнали об уклонении от оплаты налогов через исполнительно-распорядительный орган. Районная администрация сообщила налоговой службе о гражданине, сдающим жилье нелегальным способом.

После передачи данных, сотрудники ФНС вызвали гражданина на личную беседу для выяснения обстоятельств. Однако, собственник не явился в указанное место, после чего суд назначил штраф на сумму 600 рублей.

Позже выяснилось, что арендатор уплачивает 15 тысяч рублей в качестве арендной платы ежемесячно уже 2 года. Таким образом, Белгородский суд пересмотрел дело, взыскав на 20% больше от первичной суммы штрафа.

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Аналогичное дело было также в Казани. В городской суд поступило исковое заявление с требованием заплатить задолженность за использование водоснабжения и электроэнергии. В заявлении написана сумма взыскания - 116 тысяч рублей.

По итогу оказалось, что соседи обратились в управляющую компанию дома и сообщили о нелегальной сдаче жилья. Соседи утверждали, что фактически в квартире проживают 2 человека, а формально - ни одного.

Управляющая компания составила иск, после чего он был передан в городской суд. Исковое заявление было утверждено, но сумма штрафа снизилась.

Подобных случаев стало меньше, поскольку был изменен закон о минимальном размере задолженности по подоходному налогу. Размер задолженности был увеличен до 900 тысяч рублей. Согласно судебной практике, основные меры по решению таких проблем - штрафы, неустойки и доплаты.

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Фото: gradpk.ru

Темы закон наказание сдача жилья недвижимость уплата налогов
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