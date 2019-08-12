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Автор Владан Джурич

Будущее городов на Московском урбанистическом форуме

Недвижимость print

В июле прошел столичный урбанистический форум, посвященный тенденциям на рынке недвижимости. Эксперты выделили тенденцию города без большого количества машин и с высокой ценой за квадратный метр.

Привлекательность урбанистического форума в том, что на него приезжают западные специалисты: девелоперы и урбанисты. Среди известных личностей приезжали:

  • архитектор высшего уровня Пьер де Мерон;
  • представитель голландского бюро MVRDV Винни Маас;
  • критик архитектурного дела Рейнир де Грааф.

Таким образом, западные коллеги помогают сформировать мировую картину городов и их будущих проектов. При этом стоит помнить, что все идеи постоянно критикуются, некоторые поддерживаются. С учетом такой сильной обратной связи можно действительно выйти на уникальные привлекательные проекты.

Эксперты отметили, что все выступающие спикеры и представители компаний исходили из очевидных закономерностей. Это в очередной доказывает, что городские сообщества — наиболее развитые в плане технологий.

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Все проблемы, появляющиеся перед человеком, решаются в городах. Это вполне очевидно, поскольку в городских условиях демонстрируется наибольший интеллектуальный потенциал.

Помимо этого, в городских условиях важно уделять внимание экологии, удобству и безопасности граждан. Цель урбаниста — создать комфортные условия для каждого жителя города.

В качестве примера развития интеллектуального потенциала можно вспомнить транспортные сети. Если раньше основным средством передвижения были только общественные транспортные средства, то сегодня человеку на выбор дается каршеринг, велосипед, электрические самокаты и все это происходит на фоне снижения цен на такси в крупных городах.

При этом стоит отметить то, как меняется тенденция транспортных сетей. Появляется множество площадок с возможностью аренды велосипедов и самокатов. То есть человечество идет не к тому, чтобы увеличить количество машин в городе, а наоборот — уменьшить их.

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Существует множество примеров. В Лондоне взымается ежедневная плата за въезд в город. В Барселоне более 25 лет назад была построена кольцевая дорога, которую за большую сумму снесли, чтобы сделать парк.

Однако, для того, чтобы обеспечить жизнь без машин, должна повысится доступность. То есть потенциально предполагается, что человек может удовлетворить все свои потребности в шаговой доступности. Для реализации такого проекта понадобится увеличить плотность строительных объектов. Тогда все здания имели бы статус Mixed Use. Другими словами, внутри дома располагаются жилые и коммерческие помещения.

Среди трендов также отмечает старение разделения города на спальные районы. Внутри подобных районов нужно строить культурные и спортивные объекты. К тому же необходимо реализовывать коммерческие постройки.

Урбанисты также предсказали для Москвы появление растянутых по всей площади жилых частных домов. Это похоже на пригородные американские городки, где трафик оставляет желать лучшего.

Эксперты отметили высокую популярность фавел в области жилья. Их преимущество заключается в удобстве проведения коммуникаций. Также они позволяют обустроить проект ровно под потребности каждого покупателя.

Американский эксперт из MIT предположил образ квартир современного города без машин. По его мнению, такие квартиры бы были без стен, а вся мебель могла бы трансформироваться в гостиную или спальню.

В конце было отмечено снижение качества строительства. Если раньше постройки могли держаться до 100-150 лет, то сегодня их средний срок — 20-30 лет.

Фото: ryazanovskoe.ru

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Темы мегаполис будущего московский урбанистический форум
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Будущее городов на Московском урбанистическом форуме
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