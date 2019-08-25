Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Владан Джурич

Дом под стеклянным куполом, или осуществленные мечты одного норвежца

Недвижимость print

Недавно один из норвежских жителей построил интересный дом за полярным кругом. Необычность строения в том, что оно как-бы укрыто куполом из стекла. А началось все с того, что семейство стало бороздить интернет в поисках вариантов естественного строительства.

Дом под стеклянным куполом, или осуществленные мечты одного норвежца. 404177.jpeg
Фото: fb.ru

Солома, глина и песок

В итоге норвежцы становились на домиках из булыжника. Однако осуществление такой мечты для Норвегии было непростым. Дом был возведен из камней, созданных из смеси соломы, глины и песка. Супруги делятся, что такую смесь можно приготовить с помощью бетономешалки или любых других подручных инструментов, а некоторые и вовсе мешают ее ногами. Полученная масса постепенно твердеет и из нее можно изготовить кирпичи.

В итоге дома получаются дешевыми и довольно прочными. Для постройки купола у строения должны быть изогнутые стены, которые легко получаются из вышеописанной смеси.

Однако за короткое время этот дом построить невозможно. Первоначально строение собиралось 1 год, а полностью жилье было готово через 5 лет. Когда семейство перебралось сюда, работы предстояло еще много.

Читайте также: Четыре самых необычных особняка известных людей

Просторная площадь для шести человек

Структура купола включает 360 панелей из стекла с двойными дверями. В ней также есть 11 окон и огромная дверь для входа на открытую площадку.

Дом под стеклянным куполом, или осуществленные мечты одного норвежца. 404178.jpeg
Фото: fb.ru

Несмотря на природные холода, стеклянный купол хранит тепло подобно теплице. В верху здесь предусмотрено место для отдыха в гамаке, где можно наслаждаться видом на океан.

Дом под стеклянным куполом, или осуществленные мечты одного норвежца. 404179.jpeg
Фото: fb.ru

В доме 5 больших спален, что вполне достаточно для семьи из шести человек. Внутри стены обработаны шероховатой штукатуркой. Интерьер наполнен природными материалами. Супруги говорят, что находиться здесь - одно удовольствие.

Читайте также: Как пенсионер на дереве дом построил

Стоимость и другие особенности

На строительство супруги затратили 25 млн рублей, однако эта сумма постепенно окупается. Солнечные панели обеспечивают дом энергией, исходящей от солнца. Поэтому супруги вообще не платят за электричество - оно им просто не нужно. Да и вообще расходы на содержание необычного дома довольно низкие.

Несомненно, такой архитектурой можно любоваться долго. Дом находится удаленно от других, о чем мечтают многие люди. Красивые виды здешней местности и природные материалы строения наполняют спокойствием и внутренней гармонией. Семья не останавливается на достигнутом - строит новый, не такой большой дом.

Дом под стеклянным куполом, или осуществленные мечты одного норвежца. 404176.jpeg
Фото: fb.ru

Иногда этот купол супруги сдают в аренду для проведения свадеб и вечеринок. Это необычный вариант строения нашел признание почти во всем мире. Жилье не только безопасное, но и экономное, поэтому полностью отличается от стандартных домов.

Читайте также: Необычный дом, или Как парень построил экологичное жилье

Фото: soundofhope.org

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы норвегия строительство дом под стеклянным куполом
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Дом под стеклянным куполом, или осуществленные мечты одного норвежца
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги
Недвижимость
Покупка квартиры на этапе строительства
Новости Все >
Ученые установили связь диабета с повышенным риском развития рака
Поставки дизельного топлива из России на Украину снизились вдвое
Специалисты раскритиковали уровень подготовки выпускников колледжей РФ
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Трамп заявил о скором заключении "самого крупного" соглашения с Японией
Мораторий на смертную казнь назвали инструментом, разрушающим Россию
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Девятилетняя китаянка смогла проплыть 26,7 км за 13 часов
Трамп остался "не в восторге" от ракетных запусков КНДР
Приход Исаакиевского собора не согласовал график служб с музеем
Последние материалы
Ученые установили связь диабета с повышенным риском развития рака
Поставки дизельного топлива из России на Украину снизились вдвое
Специалисты раскритиковали уровень подготовки выпускников колледжей РФ
Соль способна вылечить многие недуги
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Трамп заявил о скором заключении "самого крупного" соглашения с Японией
Мораторий на смертную казнь назвали инструментом, разрушающим Россию
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Девятилетняя китаянка смогла проплыть 26,7 км за 13 часов
Трамп остался "не в восторге" от ракетных запусков КНДР
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Главным хитом этого лета в Москве стала песня 17-летней певицы из США

Чаще всего жители столицы слушали именно "Bad guy" от Billie Eilish, сообщает "Яндекс.Музыка".

Главным хитом этого лета в Москве стала песня 17-летней певицы из США
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Новости Белоруссии
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Военные новости
''Армата'' оказалась небоеспособной
Евросоюз
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Новости Грузии
В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"

Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.

В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Новости Белоруссии
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Мир. Новости мира
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
Происшествия
Иванов назвал ахинеей сравнения аварии под Архангельском с Чернобылем
Евросоюз
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию

Вместо крестовых походов обезумевшая Европа сама пригласила к себе сынов полумесяца. Теперь уже начинаются настоящее бедствие и разорение. Война. Бессилие и лицемерие властей. Какой была Франция раньше и во что превращается сейчас, "Правде.Ру" рассказал писатель, кинорежиссер Александр Стефанович.

Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Подписан закон о запрете выдачи займов под залог жилья
Финансы
Подписан закон о запрете выдачи займов под залог жилья
Новости Белоруссии
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Новости Украины
В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
"Не было даже калькуляторов": Медведев поделился воспоминаниями о школе
Песков сравнил планы США по Гренландии с "международным шопингом"
Поставки дизельного топлива из России на Украину снизились вдвое
Трамп допустил приглашение Путина на саммит G7 в качестве гостя
Космический корабль "Союз МС-14" не смог состыковаться с МКС
Кто ты, сатана?
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Трамп допустил приглашение Путина на саммит G7 в качестве гостя
В Киеве порассуждали о флаге Украины над Владивостоком и победой над РФ
Мораторий на смертную казнь назвали инструментом, разрушающим Россию
В Кремле рассмотрят возможное приглашение на следующий саммит G7
Владимир Зеленский сравнил любовь к Украине с любовью к матери
Владимир Зеленский сравнил любовь к Украине с любовью к матери
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Зеленский вспомнил про украинских казаков, взявших Дюнкерк
Главным хитом этого лета в Москве стала песня 17-летней певицы из США
ВЦИОМ: 50% россиян не знают порядка цветов государственного флага РФ
Трамп допустил приглашение Путина на саммит G7 в качестве гостя
Трамп допустил приглашение Путина на саммит G7 в качестве гостя
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
США хотят открыть в принадлежащей Дании Гренландии свое генконсульство
История и современность
Бимаранская шкатулка - ценный золотой артефакт
Бимаранская шкатулка - ценный золотой артефакт
История золотой лихорадки продолжает влиять на мир, в котором мы живем сегодня
История золотой лихорадки продолжает влиять на мир, в котором мы живем сегодня
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Российские подводные лодки провели пуски ракет "Синева" и "Булава"
Российские подводные лодки провели пуски ракет "Синева" и "Булава"
Как русские заставили прусского короля считать себя главной угрозой
Как русские заставили прусского короля считать себя главной угрозой
Загадка Амазонки: как конкистадоры встретили белокожих женщин-воительниц
Загадка Амазонки: как конкистадоры встретили белокожих женщин-воительниц
Украину готовят к признанию Крыма российским
Украину готовят к признанию Крыма российским
От цыганов до мигрантов: как решать национальные конфликты
От цыганов до мигрантов: как решать национальные конфликты
Фотогалереи
Популярность китайских машин растет 5 Фото Популярность китайских машин растет
Как обмануть старость 5 Фото Как обмануть старость
"Китайская броня" в сандаликах 6 Фото "Китайская броня" в сандаликах
Простые ответы на вопросы почемучек 10 Фото Простые ответы на вопросы почемучек
Их "мяу" для нас - закон! 7 Фото Их "мяу" для нас - закон!
Домашнее
Рецидивирующую форму человеческой малярии может вылечить новое лекарство
Мастит у кормящей мамы: как с ним справиться
Полезные советы при выборе няни ребёнку
Самое время поддержать иммунитет
Семь предубеждений о детском аутизме
Насколько эффективно употребление плаценты для омоложения
Лечение синдрома токсического шока
Как правильно оказать первую помощь при "синем" и "бледном" утоплении
Проблемы со зрением после 40 лет: катаракта, глаукома и другие
Проблемы со зрением после 40 лет: катаракта, глаукома и другие
Детский энурез: что делать родителям при этой проблеме
Детский энурез: что делать родителям при этой проблеме
Исследования сна: недосып и пересып
Исследования сна: недосып и пересып
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Как избавиться от кистозных угрей
Как избавиться от кистозных угрей
Как ухаживать за кожей: бьюти-правила для путешественниц
Как ухаживать за кожей: бьюти-правила для путешественниц
Лучшие мужья - представители этих знаков Зодиака
Лучшие мужья - представители этих знаков Зодиака
Полезные советы для девушек
Полезные советы для девушек
Трансформеры в быту
Трансформеры в быту
Модная мебель в стиле "лофт" из труб
Модная мебель в стиле "лофт" из труб
Забавные фото
Опасные горные серпантины, или Дороги смертников 11 Фото Опасные горные серпантины, или Дороги смертников
Сойдет для сельской местности? 9 Фото Сойдет для сельской местности?
Дебри, в которых все мечтают затеряться 8 Фото Дебри, в которых все мечтают затеряться
Зверская охота 5 Фото Зверская охота
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ