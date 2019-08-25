Дом под стеклянным куполом, или осуществленные мечты одного норвежца

Недавно один из норвежских жителей построил интересный дом за полярным кругом. Необычность строения в том, что оно как-бы укрыто куполом из стекла. А началось все с того, что семейство стало бороздить интернет в поисках вариантов естественного строительства.
Солома, глина и песок
В итоге норвежцы становились на домиках из булыжника. Однако осуществление такой мечты для Норвегии было непростым. Дом был возведен из камней, созданных из смеси соломы, глины и песка. Супруги делятся, что такую смесь можно приготовить с помощью бетономешалки или любых других подручных инструментов, а некоторые и вовсе мешают ее ногами. Полученная масса постепенно твердеет и из нее можно изготовить кирпичи.
В итоге дома получаются дешевыми и довольно прочными. Для постройки купола у строения должны быть изогнутые стены, которые легко получаются из вышеописанной смеси.
Однако за короткое время этот дом построить невозможно. Первоначально строение собиралось 1 год, а полностью жилье было готово через 5 лет. Когда семейство перебралось сюда, работы предстояло еще много.
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Просторная площадь для шести человек
Структура купола включает 360 панелей из стекла с двойными дверями. В ней также есть 11 окон и огромная дверь для входа на открытую площадку.
Несмотря на природные холода, стеклянный купол хранит тепло подобно теплице. В верху здесь предусмотрено место для отдыха в гамаке, где можно наслаждаться видом на океан.
В доме 5 больших спален, что вполне достаточно для семьи из шести человек. Внутри стены обработаны шероховатой штукатуркой. Интерьер наполнен природными материалами. Супруги говорят, что находиться здесь - одно удовольствие.
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Стоимость и другие особенности
На строительство супруги затратили 25 млн рублей, однако эта сумма постепенно окупается. Солнечные панели обеспечивают дом энергией, исходящей от солнца. Поэтому супруги вообще не платят за электричество - оно им просто не нужно. Да и вообще расходы на содержание необычного дома довольно низкие.
Несомненно, такой архитектурой можно любоваться долго. Дом находится удаленно от других, о чем мечтают многие люди. Красивые виды здешней местности и природные материалы строения наполняют спокойствием и внутренней гармонией. Семья не останавливается на достигнутом - строит новый, не такой большой дом.
Иногда этот купол супруги сдают в аренду для проведения свадеб и вечеринок. Это необычный вариант строения нашел признание почти во всем мире. Жилье не только безопасное, но и экономное, поэтому полностью отличается от стандартных домов.
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Фото: soundofhope.org
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