Необычный дом, или как парень построил экологичное жилье

В последнее время становятся популярными безопасные постройки. Парень, проживающий в Монтесуме, поддерживает такое мнение — он построил довольное необычный, безопасный и очень привлекательный дом.

Интересный во всех отношениях

Неординарным такое жилье стало и в плане техники строительства, и в отношении выбранных материалов. Дом смотрится как игрушечный — настолько он интересен. Так и хочется заглянуть внутрь.

К работе создатель привлек своего знакомого подрядчика и архитектора. Проект был изучен в мини-мастерской, после чего начались работы.

Основа из каркаса

Первой была создана основа. Купол сформировали из блоков, созданных из смеси пены моющего средства и бетона.

Форма боков будущего жилища была создана с помощью специальных матриц с ячейками для формовки. Конечно, такой раствор не сразу был подобран удачно.

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Процесс работы

В строительстве был задействовано 3 человека. Однако местным жителям был очень интересен этот проект, поэтому они помогали создателям.

Таким образом были построены фундамент, стены в виде куполов, удалена бетонная пыль и придумано декоративное оформление. Оно внесло в общий вид дома свою индивидуальность.

Автор проекта особенно доволен творческой идеей создания такого жилища. В первое время окружающие воспринимали такую задумку скептически, однако к концу строительства вся компания была настолько воодушевлена, что предлагала новые идеи.

Конечно, трудности в ходе строительства возникали, однако проект все же был удачно завершен. Не обошлось и без увеличения финансовых расходов — изначально планировалась меньшая сумма. Строители потратили и больше того времени, чем планировали.

Когда местные жители увидели столь необычное строение, то разнесли о нем слухи по всей окрестности. В итоге посмотреть на диковину собралось множество народа. Хиппи-сообщество, которое проживает в этих местах, было восхищено необычным домом.

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О внешнем виде

Строение имеет не просто необычные стены, но и интересный цвет. В его оформлении преобладает зеленый, а желто-оранжевые "змейки" делают строение еще более сказочным.

Внутреннее убранство так же необычно, как и наружное. Каждый элемент декора разрабатывался здесь самим создателем проекта, который старался во всем выдерживать общую стилистику.

Углов в доме вообще почти нет, разве что в проемах дверей. Окна в доме круглые, украшенные причудливыми решетками. Внутри преобладают коричнево-зеленые тона, которые неплохо смотрятся в сочетании с белыми стенами. Круглые купола вместо крыш украшены треугольниками из соломки.

Необычное и безопасное жилье всегда было популярным. Возможно, и это интересное строение займет свое законное место на пьедестале всеобщего одобрения. А пока им просто все восхищаются и вдохновляются.

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Фото: fb.ru