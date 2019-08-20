Продажа квартиры: заблуждения продавцов

Итак, мы рассказываем о мифах, которые связаны с продажей квартиры, а точнее о тех заблуждениях, которые бытуют среди продавцов. И нередко именно эти заблуждения становятся причиной того, что квартира продается очень дешево или покупатель не находится очень долго.

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Мифы, связанные с продажей квартиры

Сделки с недвижимостью: мифы и реальность

Миф 7. Главное - это найти покупателя.

Именно это суждение является источником многих неприятностей и проблем. Найти покупателя - дело не трудное. Но именно с того момента, как покупатель нашелся начинаются основные трудности. Причем как для самого продавца, так и для риелтора, обслуживающего сделку. Задача агента добиться для своего клиента самой выгодной цены на продаваемую квартиру, а это означает, что надо уметь грамотно и профессионально вести переговоры. Потом надо грамотного юридически и нотариально оформить сделку, а также оформить права собственности. Но самое главное, это обеспечить продавцу безопасность расчета за недвижимость. Нередко появляется соблазн "кинуть" риелтора. Ведь покупатель найден и теперь можно договариваться лично. И зачем теперь посредник? Причем часто бывает, когда сам риелтор настаивает на личных переговорах между покупателем и продавцом. Но тут важно, чтобы продавец осознал одну вещь, если покупатель так легко решает обмануть риелтора, то что ему мешает обмануть продавца. Продавцу такой обман совсем не нужен, ведь главная задача - это получить оговоренную сумму денег и именно для этого ему необходим риелтор.

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Миф 8. Право собственности оформляет исключительно нотариус.

Многие продавцы наивно полагают, что как только нотариус заверил сделку, то это значит, что она состоялась. И теперь можно быстро получить свои деньги. Но это далеко не так. Работа нотариуса состоит в том, чтобы удостоверить сделку. Выяснить дееспособность участвующих в сделке лиц, проверить их документы и удостоверится в правах собственности. Более того после нотариального заверения, сделка вполне может сорваться. На самом деле передача прав собственности происходит в "Госрегистрации" и именно там по различным причинам в передаче прав могут отказать. То есть получить деньги можно только после того, как будут получены все соответствующие документы из "Госрегистрации".

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Миф 9. Срок регистрации всегда один и тот же.

Если брать официальные данные, то сегодня срок регистрации прав собственности составляет около десяти дней. Но на практике, благодаря запутанной бюрократической системе работы госорганов, это ведет к тому, что граждане вынуждены простаивать в огромных очередях и естественно не могут получить или сдать необходимые документы. В среднем, если учитывать простаивание в очередях, процесс подачи документов составляет от месяца.

Интересно, но государство пошло на компромисс и сделало так, что юридические лица могут подавать документы отдельно от граждан. Это немного ускорило процесс. То есть через агентство такие манипуляции происходят быстрее. Но до минимальных сроков в несколько дней еще очень далеко.

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Миф 10. Продавец сам может забрать деньги из ячейки.

Поговорим об ещё одном интересном моменте. Как известно, перед тем как сделка будет нотариально заверена, покупатель должен положить деньги в банковскую ячейку. После получения документов о праве собственности покупателем, продавец может забрать свои деньги. Вот именно тут и начинаются сложности. Оказывается, продавец может забрать свои деньги исключительно в присутствии покупателя. И это является проблемой. До того, как сделка была зарегистрирована, такая вещь как банковская ячейка обеспечивает безопасность покупателя. То есть его деньги находятся под присмотром до осуществления сделки и в случае чего он может просто их забрать, а продавец не имеет доступа к деньгам пока не будут готовы все документы.

Именно после того, как все документы будут оформлены, могут начаться трудности. Покупатель добился своего и теперь его ничего не обременяет. Иногда покупатель попросту теряется, ссылаясь на срочный отъезд или просто не берет трубку. Часто покупатели делают это сознательно, требуя за то, чтобы прийти в банк круглую сумму денег.

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Вот именно по этой причине надо пользоваться услугами агентства. В таком случае агентство и непосредственно риелтор становятся посредниками между сторонами, а значит обмануть в такой ситуации будет сложнее. То есть работая с агентством, продавец защищён и наверняка получит свои деньги.

Это далеко не весь перечень мифов, которые сопровождают сделки с недвижимостью. Надо хорошо понимать, что соблазн обмануть, когда речь заходит о многих тысячах долларов, очень велик. На рынке недвижимости огромное количество мошеннических схем и непрофессиональных специалистов. Важно очень серьезно подходить к процессу продажи квартиры. Известны случаи, что за недвижимость убивали целые семьи, поэтому надо привлекать к подобным сделкам специалистов. Только специалист сможет все правильно оформить и найти хорошего покупателя. Практика показывает, что те, кто решил заняться продажей квартиры самостоятельно в итоге проигрывают. Надо сказать, что даже сэкономленное время и нервы стоят того, чтобы привлечь профессионала.

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Фото: ustinka.kz