Признаки надежного застройщика

Когда семья приобретает квартиру у застройщика, то естественно ждёт, что он профессионально и качественно выполнит свои обязательства, а именно сдаст дом в условленные сроки, причем все работы должны быть выполнены на высшем уровне.

Но на практике часто все немного иначе. Естественно, что каждый застройщик будет уверять, что ему нет равных в надёжности и добросовестности. Но на практике иногда бывает так, что компания не выполняет своих обязательств. Строительство затягивается или по окончанию работ выявляется множество недоработок.

Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию, надо обратить внимание на несколько признаков, которые могут говорить в пользу надёжности застройщика.

Работа компании застройщика должна быть видна для общественности. Вся информация о самой компании, ее построенных и сданных объектах должна находится в свободном доступе на сайте этой компании и в ее офисе. Причем получить ее должен иметь возможность любой желающий.

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Ценовая политика компании должна быть адекватна рыночной. Если цена на квадратный метр жилья очень низкая, то это повод задуматься, почему компания работает в убыток. Конечно не исключены скидки и акции, но в целом цены на жилье должны быть не на много ниже, чем рыночные в этом городе или районе.

Надежный застройщик не станет прятать все учредительные и разрешительные документы. По требованию клиента компания обязана предоставить ему все эти документы, среди которых разрешение на строительство и права на участок.

Немаловажным фактором порядочности и надёжности застройщика являются темпы строительства. Наблюдая за стройкой можно многое понять. Если панельный дом строится быстро и за месяц он поднимается на четыре или более этажа, а монолитное здание вырастает на три этажа, то это правильный темп постройки.

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Также очень важно когда у застройщика солидные и очень надежные партнеры. Эта информация также должна быть в свободном доступе. Следует доверять той компании, которая сотрудничает с крупным и известным банком или иностранным фондом.

Конечно это не все признаки, по которым можно определить стоит ли иметь с этим застройщиком дело, но даже исходя из этих рекомендаций можно многое понять. Не стоит гнаться за дешевой ценой квадратного метра и доверять свои деньги сомнительным компаниям. Простая проверка и немного времени на мониторинг интернета уже может помочь сделать выводы, а если еще поехать и посмотреть, как работает компания и что она уже построила, то риск попасть в неприятности можно свести к минимуму.

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Фото: mosobldom