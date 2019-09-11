Как не надо покупать квартиру

Покупка жилья, дело ответственное и достаточно рискованное. Часто можно слышать истории, как во время сделки люди были обмануты. Поэтому, чтобы предотвратить подобную ситуацию и получить удовлетворение от покупки, надо рассмотреть некоторые ошибки, которые допускают люди, когда хотят приобрести жилье.

Проверка застройщика.

Изначально обыватель думает, что ему не доступна информация, которая поможет понять стоит ли сотрудничать с той или иной строительной компанией. Но это совсем не так. Оказывается, проверить застройщика очень просто. Понятно, что многие стараются как можно больше сэкономить и покупают жилье в строящемся доме. Перед тем как купить такую несуществующую квартиру следует подготовиться и все разузнать. Для этого надо собрать как можно больше информации о компании застройщике.

Выясните как долго эта компания работает на рынке недвижимости.

Сколько, какие и где эта компания уже реализовала свои проекты.

Имела ли эта компания проблемы с дольщиками и были в ее биографии случаи, когда строительство не состоялось.

Надо лично посетить объекты уже построенные компанией и убедиться в их качестве.

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Осуществление сделок без посредников.

Бытует ошибочное мнение, что осуществляя сделку с недвижимостью без посредников, можно хорошо сэкономить. Теоретически это так, а на практике бывает, что это обходится значительно дороже. Вся фишка в том, что опытный специалист, который работает несколько лет, знает массу нюансов и подводных камней, которые поджидают во время осуществления сделки. Он юридически подкован и умеет вести переговоры так, что покупатель может составить наиболее четкое представление о будущем жилье. По факту услуги специалиста в любом случае экономят массу времени и нервов. Клиент лишается мучительного процесса изучения кучи документов и актов. Но самое главное, что риелторы работают с грамотными юристами, которые проверяют чиста ли эта квартира с юридической точки зрения. Все это играет в пользу специалиста, к тому же в случае непредвиденных моментов всегда есть кому предъявить претензии.

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Невнимательный осмотр.

Огромное количество ошибок допускают люди во время осмотра квартир на вторичном рынке. Иногда беглый осмотр может показать, что квартира в идеальном состоянии, а по факту это может быть помещение не предназначено для жизни. Часто продавец делает не качественный косметический ремонт, который может простоять не более года. Поэтому осмотр надо проводить очень тщательно, заглядывая во все щели и темные углы. Сперва надо узнать возраст дома. Далее внимательно осмотреть стены, иногда новыми обоями маскируют щели и трещины в стенах. Также надо убедиться, что новая сантехника не крепится к ржавым трубам. Только так можно сложить правильное впечатление о потенциальном жилье.

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Фото: nuobovsem. ru