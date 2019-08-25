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Автор Сергей Бухранский

Покупка квартиры на этапе строительства

Недвижимость print

Не секрет, что сегодня граждане все чаще приобретают жилье или в новостроек, или вообще на этапе постройки дома. И это действительно может показаться на первый взгляд очень выгодным вариантом, ведь такая сделка, особенно если дом только строится, будет весьма привлекательна по цене. И это, пожалуй, единственный плюс. Не стоит забывать, что такой вариант может таить за собой и ряд проблем. Многие хорошо знают, сколько случаев, когда дольщики строящегося дома оказываются обманутыми. Огромное количество случаев, когда люди вкладывают деньги, а в итоге не только не получают жилья, но и теряют все вложенные в него средства. И чтобы такого не произошло, надо хорошо взвесить все риски и стараться пользоваться услугами проверенных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке недвижимости агентствами.

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Главное преимущество.

Изначально следует понимать, что если покупать квартиру в уже спроектированном доме, но строительство которого находится на этапе котлована, очень выгодно. Цена на такую, пока не существующую квартиру будет намного ниже. Далее по мере строительства цена будет только расти. И с каждым построенным этажом стоимость квартир будет увеличиваться. В итоге в уже готовом доме она будет самой высокой.

Еще одним положительным аспектом является тот факт, что на этапе строительства вы можете сами вносить изменения в планировку квартиры. А вот на вторичном рынке жилья такие манипуляции будут связаны с серьезной бумажной волокитой. И это также играет в пользу первого варианта.

Нередко квартиры выкупаются для того, чтобы быть перепроданными по более высокой цене. Как правило, посредники стараются выкупить квартиры на заключительном этапе строительства. Что впоследствии делает эту квартиру ещё более дорогой.

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Несколько слов о недостатках.

Конечно не нужно забывать о том, что купив квартиру на этапе строительства, вы превращаетесь во владельца этой квартиры только документально. Но физически этого жилья не существует, а это означает, что вы приобретаете как минимум кота в мешке. Ведь нет никакой гарантии, что качество этого жилья вас удовлетворит в будущем. Но если прибегнуть к помощи специалиста, который возьмется сопровождать вашу сделку, то подобные риски можно свести к минимуму.

Вывод.

В данном деле всегда будут определенные риски. Многие недобросовестные застройщики, зная несовершенство законодательства, часто пользуются этим. В итоге нередки случаи, когда владелец квартиры остается разочарован приобретением. В любом случае надо хорошо взвешивать свои решения. А ещё важней не пренебрегать помощью специалистов.

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Фото: politsib.ru

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