Что лучше дом или новострой?

Многие стоят перед выбором: купить квартиру в новострое или загородный дом. И тут надо помнить, что неправильный выбор может повлечь за собой массу проблем. Это лишние финансовые вложения, нервные хлопоты и общее разочарование приобретением. Именно по этой причине к выбору места для жизни надо подходить очень серьезно, с учетом пожеланий всех членов семьи не исключая детей.
Новострой.
Для начала немного статистики. По мнению аналитиков, большинство граждан в одинаковых условиях, предпочитают квартиры в новострое нежели загородные частные дома. Причина в том, что жизнь за городом подходит далеко не каждому и поэтому предпочтительней просторная квартира.
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Современные квартиры.
Многие до сих пор думают, что квартира — это маленькое темное пространство с небольшими окнами из советского прошлого, где сложно разместить приличную мебель. И это главное заблуждение. Сегодня современные квартиры представляют из себя просторные помещения с высокими потолками и обилием света в них.
Также преимуществом квартиры является то, что цена на нее в разы меньше, чем на дом рядом с городом. Ну если конечно не считать элитные квартиры с дизайнерским ремонтом.
Отчего же зависит цена на новострой и загородный дом?
Другими словами, дома в пригороде могут стоить дороже чем элитная трёхкомнатная квартира в центре. А вот частный сектор на удалении от города будет стоить уже значительно дешевле.
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Обслуживание.
Если вы стоите перед выбором квартира или дом, следует учесть, что содержание частного дома требует расходов на содержание и постоянного ухода за ним. Все это должно делаться на регулярной основе для поддержания нормального состояния. Сюда входит:
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Безопасность.
Безопасность — один из ключевых факторов при выборе жилья. Сегодня этот вопрос стоит очень остро. В частном доме как правило линией обороны считается забор. А если это лишь символическая ограда, показывающая границы участка, то говорить о безопасности нет смысла. Стоит не забывать, что на хороший каменный забор может быть потрачено строительных материалов не меньше, чем на сам дом. В любом случае придется устанавливать охранную систему, как по периметру дома, так и внутри помещений. Сюда входит система видеонаблюдения, датчики в помещениях и на окнах, ну и плюс придется завести собаку. Все это довольно дорогое удовольствие и требует больших затрат и обслуживания.
В новострое как правило вопрос безопасности решается уже на этапе сдачи дома собственникам в эксплуатацию.
В данном контексте надо сразу сказать, что для злоумышленников квартира в современном жилом комплексе является трудной целью. Во-первых, сложно пройти через консьержку или охранника. Во-вторых, заехать на автомобиле на территорию комплекс будет невероятно сложно. В-третьих, всегда можно рассчитывать, что соседи увидят преступление и вызовут полицию. А вот в частном доме соседей немного, да и доступ к жилью достаточно простой.
Стоит упомянуть, что в данном случае важным фактором являются дети. Чтобы они нормально развивались им нужно общаться. За городом такой возможности практически нет. А вот в комплексных новостройках расположены прекрасные огороженные детские площадки с местами для отдыха родителей. Это очень хорошо для развития детей и для общения с соседями. Поэтому, на наш взгляд квартира в новострое в данном случае выигрывает. Ну, и нельзя не сказать о расстояниях. Даже при наличии в семье нескольких машин, любая бытовая нужда становится проблемой, поскольку надо куда-то ехать. Другое дело квартира, как правило магазины и другие инфраструктурные объекты уже находятся рядом или очень быстро там появляются.
Вывод.
Конечно выбор всегда индивидуален. Многое зависит от финансовых возможностей. Но если речь идет о среднестатистическом представителе среднего класса, то, по нашему мнению, квартира в новострое больше подходит для жизни. Хотя выбор за вами.
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Фото: cpv.ru
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