Что лучше дом или новострой?

Многие стоят перед выбором: купить квартиру в новострое или загородный дом. И тут надо помнить, что неправильный выбор может повлечь за собой массу проблем. Это лишние финансовые вложения, нервные хлопоты и общее разочарование приобретением. Именно по этой причине к выбору места для жизни надо подходить очень серьезно, с учетом пожеланий всех членов семьи не исключая детей.

Новострой.

Для начала немного статистики. По мнению аналитиков, большинство граждан в одинаковых условиях, предпочитают квартиры в новострое нежели загородные частные дома. Причина в том, что жизнь за городом подходит далеко не каждому и поэтому предпочтительней просторная квартира.

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Современные квартиры.

Многие до сих пор думают, что квартира — это маленькое темное пространство с небольшими окнами из советского прошлого, где сложно разместить приличную мебель. И это главное заблуждение. Сегодня современные квартиры представляют из себя просторные помещения с высокими потолками и обилием света в них.

Также преимуществом квартиры является то, что цена на нее в разы меньше, чем на дом рядом с городом. Ну если конечно не считать элитные квартиры с дизайнерским ремонтом.

Отчего же зависит цена на новострой и загородный дом?

Техническое состояние и общее качество дома.

Возраст недвижимости, вторичка или новострой.

Расположение дома, центр города или окраина.

Наличие развитой инфраструктуры рядом (дороги, школы, магазины, поликлиники).

Другими словами, дома в пригороде могут стоить дороже чем элитная трёхкомнатная квартира в центре. А вот частный сектор на удалении от города будет стоить уже значительно дешевле.

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Обслуживание.

Если вы стоите перед выбором квартира или дом, следует учесть, что содержание частного дома требует расходов на содержание и постоянного ухода за ним. Все это должно делаться на регулярной основе для поддержания нормального состояния. Сюда входит:

Регулярная уборка как внутренних помещений, так и прилегающей территории. А поскольку дом больше квартиры, то и работы там больше.

Как правило в новострое качество коммуникаций поддерживается управляющей компанией. И это делается, не привлекая к работам жильцов. В частном доме все эти работы лягут на плечи собственника и делать их придется чаще, поскольку основная их часть вынесена на улицу.

В частном доме обслуживание канализации, теплоснабжения и водоснабжения обойдутся на порядок дороже чем для владельца квартиры.

Частный дом постоянно требует сил и денежных вложений. Уборка снега, уход за газоном и цветами, ремонт ограждений, крыши и прочего.

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Безопасность.

Безопасность — один из ключевых факторов при выборе жилья. Сегодня этот вопрос стоит очень остро. В частном доме как правило линией обороны считается забор. А если это лишь символическая ограда, показывающая границы участка, то говорить о безопасности нет смысла. Стоит не забывать, что на хороший каменный забор может быть потрачено строительных материалов не меньше, чем на сам дом. В любом случае придется устанавливать охранную систему, как по периметру дома, так и внутри помещений. Сюда входит система видеонаблюдения, датчики в помещениях и на окнах, ну и плюс придется завести собаку. Все это довольно дорогое удовольствие и требует больших затрат и обслуживания.

В новострое как правило вопрос безопасности решается уже на этапе сдачи дома собственникам в эксплуатацию.

Как правило уже в конструкцию нового дома заложено помещение для консьержки или охранников. Часто дома строятся в составе комплекса, а значит изначально имеют огражденную территорию, оснащенную камерами.

Проникнуть в дом можно только через охраняемый подъезд. А в квартиру исключительно только через дверь.

Риск может быть только на первых и последних этажах. Поэтому тут тоже желательно установить простую охранную систему.

В данном контексте надо сразу сказать, что для злоумышленников квартира в современном жилом комплексе является трудной целью. Во-первых, сложно пройти через консьержку или охранника. Во-вторых, заехать на автомобиле на территорию комплекс будет невероятно сложно. В-третьих, всегда можно рассчитывать, что соседи увидят преступление и вызовут полицию. А вот в частном доме соседей немного, да и доступ к жилью достаточно простой.

Стоит упомянуть, что в данном случае важным фактором являются дети. Чтобы они нормально развивались им нужно общаться. За городом такой возможности практически нет. А вот в комплексных новостройках расположены прекрасные огороженные детские площадки с местами для отдыха родителей. Это очень хорошо для развития детей и для общения с соседями. Поэтому, на наш взгляд квартира в новострое в данном случае выигрывает. Ну, и нельзя не сказать о расстояниях. Даже при наличии в семье нескольких машин, любая бытовая нужда становится проблемой, поскольку надо куда-то ехать. Другое дело квартира, как правило магазины и другие инфраструктурные объекты уже находятся рядом или очень быстро там появляются.

Вывод.

Конечно выбор всегда индивидуален. Многое зависит от финансовых возможностей. Но если речь идет о среднестатистическом представителе среднего класса, то, по нашему мнению, квартира в новострое больше подходит для жизни. Хотя выбор за вами.

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Фото: cpv.ru