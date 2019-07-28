Почему цены на шведскую недвижимость в этом году продолжат падать

В Швеции общенациональный индекс стоимости жилья снизился на 1,53% (-3,55% с поправкой на инфляцию) в течение 2018 года, если сравнивать с ростом на 7,57% в 2017 году, 6,29% в 2016 году, 12,5% в 2015 году и 8,57% в 2014 году, по статистике Швеции. В течение последнего квартала цены на жилье не изменились (незначительно снизились на 0,19% с учетом инфляции) в 4 квартале 2018 года.

По регионам:

Индекс цен на жилье в Большом Стокгольме падал на 7,1% год от года в 2018 году (-9% с учетом инфляции) по сравнению с ростом в прошлом году на 4,5%. В четвертом квартале цены на жилье упали на 0,7% за последний квартал.

падал на 7,1% год от года в 2018 году (-9% с учетом инфляции) по сравнению с ростом в прошлом году на 4,5%. В четвертом квартале цены на жилье упали на 0,7% за последний квартал. Цены на жилье в Гетеборге упали на 2,1% (-4,1% с учетом инфляции), в отличие от роста на 9,9% годом ранее. Цены на жилье выросли на 1,2% за последний квартал.

упали на 2,1% (-4,1% с учетом инфляции), в отличие от роста на 9,9% годом ранее. Цены на жилье выросли на 1,2% за последний квартал. Рост цен на жилье вМальмёувеличил скудные 0,6% (упал на 1,4% с учетом инфляции), что является резким спадом по сравнению с прошлогодним ростом на 10,5%. В четвертом квартале 2018 года цены на жилье упали на 0,2%.

Спрос и предложение сейчас падают. По данным Статистического управления Швеции, общее количество домов, проданных в одно-двухэтажных домах, сократилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 52 299 единиц.

В 2018 году количество новых домов, построенных в одно-двухэтажных домах, сократилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 10 424 единиц. Аналогичным образом, число завершенных жилищных работ также сократилось на 5,1% до 11 813 единиц за тот же период.

Не так давно Национальный институт экономических исследований пересмотрел сделанные ранее прогнозы роста в Швеции на 2019 год до 1,3% с более раннего прогноза в 1,9% на фоне сокращения инвестиций в жилье. По данным Статистического управления Швеции в прошлом году экономика страны выросла примерно на 2,3% после ежегодных темпов роста в 2,1% в 2017 году, 2,7% в 2016 году, 4,5% в 2015 году и 2,6% в 2014 году .

Коррекция на рынке жилья неизбежна

В то время как в прошлом году Стокгольм покинул территорию, подверженную риску возникновения "пузырей", на основе UBS Global Real Estate Bubble Index 2018 года цены на жилье остаются завышенными.

"Долгое время цены на жилье в Швеции резко росли и были высоки в исторической перспективе", — говорит Риксбанк. "Только за последние десять лет цены на жилье удвоились, а цены на квартиры, принадлежащие арендаторам, выросли втрое", — добавила она.

Это означает, что вероятность падения цен повышена.

"Вместе с ростом задолженности в секторе домашних хозяйств это сделало домашние хозяйства, финансовые учреждения и финансовую систему в целом более уязвимыми. В случае серьезного экономического шока последствия для экономики Швеции могут быть значительными".

Еще до того, как цены на жилье начали падать в прошлом году, Европейская комиссия уже отметила, что в Швеции наблюдается структурный дисбаланс.

"Устойчивый рост цен на жилье с и без того завышенных уровней в сочетании с продолжающимся ростом долга домохозяйств создает риск неупорядоченной коррекции", — отметили в Комиссии. "Уже высокая задолженность домохозяйств продолжает расти, в то время как цены на жилье, которые кажутся завышенными, продолжают расти повышенными темпами".

Согласно данным Управления по финансовым услугам Швеции (Finansinspektionen), среднее соотношение долга к доходу для домашних хозяйств с новыми ипотечными кредитами в настоящее время составляет 411% по сравнению с 402% в 2016 году. Фактически в Стокгольме коэффициент задолженности домохозяйств с новыми жилищными кредитами составляет 534%, что соответствует более чем пятикратному увеличению их годового дохода после уплаты налогов.

На основе исследования, проведенного Goldman Sachs, сравнение цен на жилье в странах G-10 (с 10 наиболее торгуемыми валютами) основано на трех метриках: отношение цены к аренде, отношение цены к доходу и скорректированные на инфляцию цены на жилье, в Швеции вероятность обвала жилья выше 35%: выше, чем в Канаде (30%), Норвегии, Австралии и Швейцарии (от 20% до 25%).

Фото: vd-zr.ru

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