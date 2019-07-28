Проблемы, с которыми может столкнуться рынок недвижимости

Недвижимость носит циклический характер и подвержена влиянию изменений на фондовом рынке. Одна конкретная категория недвижимости, которая значительно выросла в популярности среди инвесторов в последние годы, - это инвестиционные фонды недвижимости (REIT).

REIT (Real estate investment trust) - это профессионально управляемые организации, которые покупают и эксплуатируют коммерческую недвижимость, чтобы обеспечить своим инвесторам как постоянный доход, так и повышение собственного капитала.

Несмотря на то, что они вступили в силу только 60 лет назад, REIT уже выросли до капитализации в 1 триллион долларов на рынке ценных бумаг, что составляет почти 3 триллиона долларов в активах недвижимости, как указала общенациональная ассоциация REIT NAREIT. Как бы ни были популярны эти инвестиционные инструменты, недвижимость (и, следовательно, REIT) в ближайшие годы может столкнуться с несколькими проблемами:

Экономическое сокращение

Расширение экономики может привести к формированию нового бизнеса и росту и расширению существующих предприятий, что также может привести к увеличению спроса на недвижимость. Обратное, однако, также может быть правдой: ослабление экономики может ограничить спрос на недвижимость, что может оказать понижение давления на эффективность существующих коммерческих объектов недвижимости. Это может негативно повлиять на недвижимость, особенно на инвесторов, сосредоточили свое внимание на типах недвижимости, отраслях или географических регионах, которые наиболее сильно пострадали в результате экономического спада.

Растущие процентные ставки

Как пишет Forbes, рост процентных ставок может сигнализировать о сильной, растущей экономике, которая часто предполагает, что недвижимость, как ожидается, продолжит развиваться и будет весьма прибыльной и привлекательной сферой. Однако важно помнить, что экономика США в течение многих лет пользовалась исторически низкими процентными ставками, и внезапный или значительный скачок ставок может замедлить внедрение доступного капитала для развития коммерческой недвижимости, что может подорвать некоторые инициативные идеи, связанные с недвижимостью.

Фото: travel.otzyv.by

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