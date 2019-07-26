Энди Роддик и Бруклин Деккер снизили цену на дом в Остине до 5,5 миллионов долларов﻿

Энди Роддик и его жена, самопровозглашенный любитель DIY Бруклин Деккер, хотят расстаться со своим домом в Остине, штат Техас — и готовы снизить запрашиваемую цену, чтобы сделать это. Пара суперзвезд впервые выставила 15-акровое поместье прошлой осенью за $5,95 млн, а теперь понижает цену до $5,5 млн, сообщает Los Angeles Times.

Однако сниженная стоимость никоим образом не отражает плохое состояние жилья. Дом, которым Роддик и Деккер владели в течение колоссальных 13 лет, был реконструирован и модернизирован по всей площади, с недавно построенным винным погребом и кладовой дворецкого среди самых последних обновлений (сама кухня также была изменена: туда добавили новую электротехнику из нержавеющей стали — вероятно, запрос Деккер). Дом имеет пять спален и шесть с половиной ванных комнат и был первоначально построен еще в 2003 году; он охватывает щедрые 7,368 квадратных футов и имеет множество удобств, идеально подходящих для развлечений, включая две столовые и две гостиные.

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Деревянные балочные потолки и паркетные полы видны повсюду, а окна от пола до потолка придают пространству ощущение одновременно открытого и закрытого помещения, которое выглядит уютно и привлекательно. Светильники по всему дому также придают индивидуальность пространству: потолочный светильник Эдисона в индустриальном стиле в более непринужденной обеденной зоне кухни и пара остроконечных стеклянных звездообразных светильников в более формальной столовой. Кроме того, на всей территории отеля установлены камины из камня и дерева.

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Возможно, одним из самых знаковых элементов дома является глубокая медная ванна для купания в главной спальне с видом на окружающие зеленые насаждения; Хозяйская спальня также включает в себя три массивных гардеробных, а также домашний офис с дровяным камином. Другие примечательные элементы включают в себя тренажерный зал и очень большой задний двор с бассейном в форме лагуны с прилегающим спа-салоном и открытым внутренним двориком, который идеально подходит для того, чтобы насладиться напитками на закате у костра.

Брокер Джонатан Крит из Kuper Sotheby's International Realty сказал журналу Paper City, что пара еще не закончила дела с домом в Остине; они просто хотят приобрести поблизости дом с меньшей площадью.

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Фото: ok-magazine.ru