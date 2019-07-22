Причины роста арендной платы за жилье в Швеции

Арендная плата за жилье в Швеции выросла на скромные 2,1% в 2018 году по сравнению с годом ранее, в среднем до 6113 шведских крон (578 евро) в месяц, по данным Статистического управления Швеции.
В 2018 году:
Шведское законодательство требует, чтобы об установлении арендной платы договаривались между организациями-арендаторами и МХК или частными организациями арендодателей. Частные арендные ставки сравниваются с социальными арендными ставками на жилье, что приводит к согласованности арендной платы в зависимости от срока аренды.
Ежегодно об арендной плате договариваются между ассоциацией арендаторов, представляющей около 350 000 арендаторов, и агентством недвижимости Стокгольма, представляющим 5000 частных арендных компаний. За последнее десятилетие арендная плата выросла примерно на 19% - не намного опережая инфляцию, которая составляла около 14%.
Процентные ставки на историческом минимуме
В феврале 2019 года Риксбанк оставил свою учетную ставку без изменений на уровне -0,25% после неожиданного повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре 2018 года (впервые за семь лет). Это одна из самых низких базовых процентных ставок в мире.
В результате процентные ставки по ипотечным кредитам остались очень низкими. В декабре 2018 года:
Ипотечный рынок продолжает расти
Рекордно низкие затраты по займам привели к резкому росту объемов жилищных кредитов, который вырос с 52,7% ВВП в 2004 году до 74,4% ВВП в 2010 году и, наконец, до 87% ВВП в 2018 году.
«Несколько факторов объясняют рост кредитования на жилье. Одним из важных факторов является отсутствие жилья», - сказал Кристиан Нильссон из Ассоциации шведских банкиров. «Шведское население растет в рекордных количествах из-за высокой иммиграции и относительно высокого уровня рождаемости».
«Другим фактором являются нефункциональные рынки аренды в растущих регионах из-за общего контроля за арендной платой, что приводит к многолетним очередям, чтобы получить квартиру на первичном рынке», - добавил Нильссон.
По данным Европейского центрального банка, в декабре 2018 года непогашенные кредиты на жилье выросли на 1,3% г / г до 320,1 млрд евро . За последние 15 лет жилищное кредитование домашних хозяйств выросло почти на 230%.
Фото: rossegrn.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дача: когда лучше покупать и сколько стоит сейчас
Факты о недвижимости, которые Вас реально удивят
И Балтийский берег: аренда и продажа квартир в Калининградском регионе
Какая недвижимость способна отравить своих хозяев
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.