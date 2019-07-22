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Автор Кира Чапковская

Причины роста арендной платы за жилье в Швеции

Недвижимость print

Арендная плата за жилье в Швеции выросла на скромные 2,1% в 2018 году по сравнению с годом ранее, в среднем до 6113 шведских крон (578 евро) в месяц, по данным Статистического управления Швеции. 


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В 2018 году:

  • В Большом Стокгольме среднемесячная арендная плата за новые дома увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6 907 шведских крон (653 евро).
  • В Большом Гетеборге среднемесячная арендная плата за новые дома увеличилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6 255 шведских крон (591 евро).
  • В Большом Мальме среднемесячная арендная плата за новое жилье выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6 751 шведских крон (638 евро).

 

Шведское законодательство требует, чтобы об установлении арендной платы договаривались между организациями-арендаторами и МХК или частными организациями арендодателей. Частные арендные ставки сравниваются с социальными арендными ставками на жилье, что приводит к согласованности арендной платы в зависимости от срока аренды.

Ежегодно об арендной плате договариваются между ассоциацией арендаторов, представляющей около 350 000 арендаторов, и агентством недвижимости Стокгольма, представляющим 5000 частных арендных компаний. За последнее десятилетие арендная плата выросла примерно на 19% - не намного опережая инфляцию, которая составляла около 14%.

Процентные ставки на историческом минимуме

В феврале 2019 года Риксбанк оставил свою учетную ставку без изменений на уровне -0,25% после неожиданного повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре 2018 года (впервые за семь лет). Это одна из самых низких базовых процентных ставок в мире.

В результате процентные ставки по ипотечным кредитам остались очень низкими. В декабре 2018 года:

  • Средняя процентная ставка по жилищным кредитам со сроком погашения до 1 года составила 1,55%, незначительно снизившись с 1,6% годом ранее.
  • Для кредитов со сроком погашения более 1 года и до 5 лет средняя процентная ставка упала до 1,7%, по сравнению с 1,81% год назад.
  • Для кредитов со сроком погашения более 5 лет средняя процентная ставка снизилась до 2,84% по сравнению с 3,18% годом ранее.

Ипотечный рынок продолжает расти

Рекордно низкие затраты по займам привели к резкому росту объемов жилищных кредитов, который вырос с 52,7% ВВП в 2004 году до 74,4% ВВП в 2010 году и, наконец, до 87% ВВП в 2018 году.

«Несколько факторов объясняют рост кредитования на жилье. Одним из важных факторов является отсутствие жилья», - сказал Кристиан Нильссон из Ассоциации шведских банкиров. «Шведское население растет в рекордных количествах из-за высокой иммиграции и относительно высокого уровня рождаемости».

«Другим фактором являются нефункциональные рынки аренды в растущих регионах из-за общего контроля за арендной платой, что приводит к многолетним очередям, чтобы получить квартиру на первичном рынке», - добавил Нильссон.

По данным Европейского центрального банка, в декабре 2018 года непогашенные кредиты на жилье выросли на 1,3% г / г до 320,1 млрд евро . За последние 15 лет жилищное кредитование домашних хозяйств выросло почти на 230%.

Фото: rossegrn.ru

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Причины роста арендной платы за жилье в Швеции
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