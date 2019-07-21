Советы по поиску недвижимости за границей

Прежде чем вы начнете искать недвижимость, стоит задать себе несколько основных вопросов, которые в конечном итоге позволят вам сэкономить время и деньги:
Профессиональный совет
Используйте квалифицированных специалистов, чтобы защитить ваши интересы и сделать покупку вашего нового дома без стресса. Агенты по недвижимости являются хорошим источником совета. Вести переговоры только с теми, кто официально зарегистрирован и имеет лицензию. Убедитесь, что у вас есть хороший адвокат с отличным знанием английского и родного языка, чтобы иметь дело с бесконечным потоком правил и положений. Например, знаете ли вы, что если вы покупаете в Испании, вам нужно будет оформить завещание на испанском языке перед покупкой, или что вы можете унаследовать долги от предыдущего продавца?
Исследуйте все юридические вопросы и связанные с этим расходы. Ваш юрисконсульт / адвокат будет консультировать и помогать вам. Прежде чем вы определились с недвижимостью, важно полностью знать о судебном процессе и расходах, связанных с вашей покупкой. Получите профессиональный совет и проверьте свои финансы, принимая во внимание эти дополнительные расходы.
Будьте хорошо подготовлены с вашими финансами; налоги могут быть высокими при покупке. Установите прямой дебет со счета в местном банке для оплаты счетов. Будьте осторожны, чтобы не пропустить платежи; иностранные банки не снисходительны к тем, кто не платит вовремя. К примеру, если вы планируете сдавать недвижимость в аренду, когда она пустует, имейте в виду, что реклама в Великобритании недвижимости за рубежом может привести к налоговым требованиям как со стороны английских, так и иностранных властей — такие тонкости тоже необходимо узнать заранее.
Сделайте свое предложение в письменной форме, если это возможно (конечно, в зависимости от договора), и включите в него не только цену, но и сумму депозита, когда вы будете готовы заплатить его, когда вы будете готовы завершить оплату, что вы понимаете включение в цену дополнительных пунктов (например, мебели и фурнитуры) и, что часто игнорируется, что все оборудование и установки машин находятся в нормальном рабочем состоянии.
Фото: ht.kiev.ua
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