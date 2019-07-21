Спад в экономике﻿: закончился бум цен на жилье в Швеции

На днях институт экономических исследований изменил свои ранее сделанные прогнозы относительно роста в Швеции на 2019 год до 1,3% с более раннего прогноза в 1,9% на фоне сокращения инвестиций в жилье. Рынок жилья и строительный сектор являются ключевыми факторами роста в сфере экономики Швеции.



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Экономика Швеции поднялась примерно на 2,3% в прошлом году, после ежегодных темпов роста в 2,1% в 2017 году, 2,7% в 2016 году, 4,5% в 2015 году и 2,6% в 2014-м.

"В этом году мы видели вдвое меньше новых строительных проектов по сравнению с 2017 и 2018 годами. Это влияет на экономику Швеции", — сказал Андерс Лаго из шведской жилищной ассоциации HSB. "Возможно, произойдет снижение ВВП на полпроцента. И это замедляет рост в Швеции".

Из-за постоянно низкой инфляции шведская крона продолжает падать по отношению к евро, теряя почти 10% своей стоимости за последние два года, при этом среднемесячный обменный курс достиг 10,502 шведских крон = 1 евро в феврале 2019 года — самый низкий уровень почти десятилетие. Аналогичным образом, шведская крона также потеряла около 13% своей стоимости по отношению к доллару США в прошлом году со среднемесячного обменного курса в размере 8,0552 шведских крон = 1 доллар США в феврале 2018 года до 9,2523 шведских крон = 1 доллар США в феврале 2019 года.

Инфляция составила 1,9% в январе 2019 года, немного снизившись с 2% в декабре 2018 года, но по сравнению с 1,6% в аналогичном периоде прошлого года согласно статистике Швеции.

Центральное правительство Швеции зафиксировало профицит бюджета в размере 80 млрд шведских крон (7,58 млрд евро) в 2018 году, что эквивалентно примерно 1,7% ВВП, если сравнивать с профицитом в 1,3% в 2017 году, 1,2% в 2016 году, 0,2% в 2015 году и дефицитом 1,6% в 2014 году. Как процент от ВВП, долг снизился до 26% — самый низкий уровень за 40 лет.

Однако ожидается, что государственные финансы ослабнут в ближайшие годы на фоне замедления экономического роста.

"Новый прогноз показывает, что сальдо бюджета изменится с профицита в 40 млрд. шведских крон (3,8 млрд. Евро) в 2019 году до дефицита в 30 млрд. шведских крон (2,84 млрд. Евро) в 2020 году", — говорится в сообщении Шведского государственного долгового управления .

Уровень безработицы в январе 2019 года составил 6,5%, по сравнению с 7% годом ранее, по данным Статистического управления Швеции.

Фото: kvartiravmoskve.ru

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