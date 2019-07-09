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Автор Владан Джурич

Развод и недвижимость

Недвижимость print

Развод - одно из наиболее страшных событий для жизни человека, а также для его недвижимости. Первое дело, которое требует регулирования прав при разводе - это раздел имущества. В таком случае нужно поступить здраво, чтобы не навредить супругу или супруге.


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Разделение недвижимости между супругами невозможно только в некоторых случаях. Во-первых, это имущество, полученное в дар, например, от родственников. Во-вторых, вся недвижимость, приобретенная до брака, не может быть разделена между супругами. В-третьих, приобретенное имущество на деньги одного из супругов.

Для разделения используется все имущество, которое нажито вместе во время брака. При этом если супруги не жили вместе, то недвижимость все равно можно разделить между ними.

Наиболее сложное дело касательно разделений имуществ - это купленный объект недвижимости на личные средства одного из супругов. Проблема в том, что доказать факт покупки лишь одного лица очень сложно. Если в суде не доказать это, то все имущество переходит в совместно нажитое и значит будет делиться в соответствии с законодательством.

Разделение имущества имеет определенные сроки с поэтапной процедурой. Раздел недвижимости вступает после расторжения брака одного из супругов, а во время брака, если действует брачный договор. Более редкие ситуации раздела происходят после расторжения брака.

В сроках при разделе имущества есть свои нюансы. Согласно законодательству РФ, срок действия искового заявления составляет 3 года. Отсюда получается путаница и гражданам сложно понять, с какого момента начинать отсчет. Эксперты утверждают, что доверять нельзя обоим вариантам. Срок назначается с момента подачи заявления на раздел имущества.

Деление имущества происходит поэтапно на определенных основаниях. Всего три способа раздела - при помощи брачного договора, письменного соглашения и искового заявления в суд. Первый вариант банально понятен - в брачном договоре прописаны все правовые аспекты при разводе.

Второй вариант с письменным соглашением требует разъяснений. Это договоренность между супругами во время расторжения брака. В соглашении расписывается вся контактная информация об имуществе, а также указано лицо, которому недвижимость передается. В конце обязательно стоит согласие обеих сторон, подписи. Документ также нужно заверить нотариально.

Третий вариант - исковое заявление. В таком случае все решаться будет на основе законодательства. Обычно суд считает супругов полноправными владельцами и приравнивает все имущество в нажитому в браке - тогда разделение происходит пополам.

Разделить общую недвижимость можно по-разному. Во-первых, его банально можно продать, а деньги поделить поровну. Во-вторых, разделить квартиру территориально и жить «отдельно» в одном помещении. Последний вариант - это передать право собственности одному супругу с условием выплаты оставшейся доли другому супругу.

Среди исключений с разделом имущества входят все сделки с детьми. Такие объекты не подлежат разделению на доли. Иногда, родители прибегают к такому решению, передав право собственности ребенку. В таком случае получить имущество пополам невозможно. Вдобавок такое решение нередко приводит к примирению супругов, поскольку других вариантов жилья у них может не быть.

Фото: yurist-spb24.ru

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