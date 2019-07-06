Архитектура Гренландии: леденящая яркость

Утилитарность во всем и везде - вот о чем говорит нам гренландская архитектура. Никаких проблем с формой, только содержание, только комфорт и функциональность. Конечно, ключевую роль в вопросе архитектуры играет климат. Экстремальные условия диктуют свои правила, чаще всего дома строят из дерева, как в Скандинавии, чаще всего у домов очень простая внешность.



Гигантский айсберг угрожает деревне в Гренландии / Новости от 16.07.2018 16:53

Ключевой принцип гренландской архитектуры - это утилитарность. Здесь все напоминает вам, что функциональность важнее, чем форма. Климат решает за вас: жилище должно быть максимально удобным для проживания в экстремальных условиях. Все дома выдержаны в едином стиле, это касается не только жилых домов, здесь речь еще и об общественных и даже о религиозны постройках.

Так, например, собор в Нууке, а это столица Гренландии, очень скромно выглядит. Вы ни за что не подумаете, что это собор, нет привычной роскоши и богатства убранства. А чем же берет архитектура в стране льдов? Цветом. Это просто невообразимая палитра на фоне мерзлоты. Очень интенсивные и яркие оттенки, все кажется гораздо веселее, живо и позитивно. Арктический пейзаж не портится, он становится волшебным. Яркие красные дома, сиреневые, фиолетовые и даже бледно-розовые, каких только цветов здесь нет. Гренландские улицы радуют глаз.

Кстати, дома красят в один цвет, нет никаких узоров, излишеств, переходов и прочего - единый цвет. А для чего? Для того, чтобы привлечь внимание тех рыбаков, которые зашли слишком далеко. Они в море и нужно видеть ориентир. Так вот, придумали ориентацию по цветам - если черный, значит это полицейский участок, а вот красный цвет означает офис, в зеленый красили телефонные фирмы, а в синий - рыбные предприятия.

Желтый цвет достался больницам. Интересная система забылась, но города остались разношёрстными, яркими и прекрасными. Теперь уже здание телефонной компании давно переехало в другое здание и приняло новый цвет, но если вы знаете о прежней системе, то точно скажете, где раньше в городе располагался полицейский участок.

В хижинах из дерна жили инуиты, речь об эскимосах, также на территории острова можно встретить иглу, традиционные для эскимосов жилища. Двускатная крыша и аскетичные фасады - то, что отличает скандинавские города от других. Гренландия не ушла от своего культурного и исторического кода - они строят дома так, чтобы снег скатывался с крыши, было тепло и свет поступал в комнату в максимальном объеме.

Даже в квартирах нового типа окна очень большие - панорамные, как правило, от пола и до самого потолка. Как же еще наблюдать за прекрасным небом и северным сиянием? А вот в частных домах часто можно встретить и вовсе не романтичные места - подвалы, где сушат рыбу, топят тюлений жир и так далее. Эти комнаты зовут черными кухнями.

Фото: puzzleit.ru

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