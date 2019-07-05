Понятие "квартплата" и все, что нужно о ней знать﻿

Понятие "квартплата" на данный момент применяется довольно редко. Вместо него стали использовать другое современное название — "коммунальные платежи" или "услуги ЖКХ". Все это обозначает одно — ежемесячная сумма взносов за использование разных ресурсов, например, горячая и холодная вода, свет, отопление и т. д. Указанная информация приходит в виде платежки на почтовый адрес собственника жилья в определенную дату месяца. Если не совершать обязательные платежи, то дополнительно будут начислять пеню.



За что мы платим квартплату? Расшифровка платежей...

Исходя из содержания ст. 154 ЖК, квартплата жилого помещения разделяется на два вида платежей:

1. За пользование жилым пространством. Сюда относятся услуги, предоставляемые государственными организациями.

2. За содержание и ремонт помещения. Куда входят услуги, предоставляемые коммерческими компаниями.

Тарифы на указанные ранее услуги корректируются органами местной власти после одобрительного решения от госструктур.

В случае, когда жилье находится в социальном найме, человек освобождается от данных платежей.

Как происходит начисление

Способ начислений и сумма для оплаты напрямую зависят от присутствия приборов индивидуального учета. В случае, когда они установлены, расчет производится на основании показаний счетчиков.

Если у гражданина имеются льготы, то от общей суммы минусуется процент, выступающий в роли субсидии.

В ситуации, когда счетчики не установлены, начисление осуществляется по нормативам, которые создают энергетические комиссии субъекта. На размер суммы оказывают влияние габариты квартиры и присутствие бытовой техники, увеличивающей объем используемых ресурсов.

Внесение платы за комуслуги

Платежи за коммунальные услуги могут вноситься несколькими способами:

через банк. Этот вариант максимально "старый" и доступный. Но стоит подготовиться к большим очередям;

через терминал в банке. Услугой можно воспользоваться в любое время в Сбербанке. Естественно, там тоже образуется очередь, но она гораздо быстрее продвигается, нежели в отделении банка. Присутствует существенный минус — нужно вносить точную сумму, прописанную в платежке, так как терминал не выдает сдачи;

через электронные платежные системы. Сюда можно отнести Яндекс. Деньги, WebMoney, Qiwi-кошелек и другие. Из минусов — большая комиссия;

через личный кабинет в банке, где оформлена пластиковая карта. Быстрый и удобный способ оплаты, но также взимается комиссия;

через Госуслуги. Не так давно жителям страны стал доступен новый способ оплаты — с помощью сайта Государственных услуг. Но данная функция работает не во всех субъектах РФ.

Задолженность

Долговые обязательства могут образоваться из-за нескольких причин:

собственное нежелание платить по долгам. Происходит довольно редко и относится к людям, которые ведут аморальный образ жизни;

отсутствие возможности производить платежи. Случается из-за потери трудоспособности, работы, срочный переезд и другое. Человек попадает в ряды должников не по своей воле, но планирует в дальнейшем оплатить долг;

ошибки коммунальных служб, которые произвели неправильный расчет. Как и в первом случае, подобное встречается редко. Но человеческий фактор никто не отменял, поэтому рекомендуется всегда проверять сумму в платежке и сверять с собственными расчетами.

Исходя из статистических данных, вовремя вносят платежи лишь 40% населения. Оставшаяся часть людей платит только за некоторые услуги, либо не платит совсем.

Санкции за неуплату

За каждый день просрочки должнику капает пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ во время образования долговых обязательств.

Поначалу сумма небольшая, но со временем она растет и постепенно достигает существенного значения. Штрафные санкции начинают применяться с 3-го месяца задолженности.

Кроме того, организация, предоставляющая коммунальные услуги, может в одностороннем порядке расторгнуть договор и прекратить подачу ресурса. Перед этими действиями должнику направляется уведомление, где предлагается мирное решение вопроса.

Если не вносить платежи от года и больше, то коммунальщики могут обратиться в суд для взыскания долга. Если сумма задолженности составляет 80% от стоимости жилья должника, то суд имеет право конфисковать недвижимость. Однако это случатся редко. Так как в большинстве случаев у должников данная жилплощадь является единственной, а значит, ее нельзя забрать.

Фото: openzkh.svobodainfo.org

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