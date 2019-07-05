Понятие "квартплата" и все, что нужно о ней знать﻿

Понятие "квартплата" на данный момент применяется довольно редко. Вместо него стали использовать другое современное название — "коммунальные платежи" или "услуги ЖКХ". Все это обозначает одно — ежемесячная сумма взносов за использование разных ресурсов, например, горячая и холодная вода, свет, отопление и т. д. Указанная информация приходит в виде платежки на почтовый адрес собственника жилья в определенную дату месяца. Если не совершать обязательные платежи, то дополнительно будут начислять пеню.
Исходя из содержания ст. 154 ЖК, квартплата жилого помещения разделяется на два вида платежей:
1. За пользование жилым пространством. Сюда относятся услуги, предоставляемые государственными организациями.
2. За содержание и ремонт помещения. Куда входят услуги, предоставляемые коммерческими компаниями.
Тарифы на указанные ранее услуги корректируются органами местной власти после одобрительного решения от госструктур.
В случае, когда жилье находится в социальном найме, человек освобождается от данных платежей.
Как происходит начисление
Способ начислений и сумма для оплаты напрямую зависят от присутствия приборов индивидуального учета. В случае, когда они установлены, расчет производится на основании показаний счетчиков.
Если у гражданина имеются льготы, то от общей суммы минусуется процент, выступающий в роли субсидии.
В ситуации, когда счетчики не установлены, начисление осуществляется по нормативам, которые создают энергетические комиссии субъекта. На размер суммы оказывают влияние габариты квартиры и присутствие бытовой техники, увеличивающей объем используемых ресурсов.
Внесение платы за комуслуги
Платежи за коммунальные услуги могут вноситься несколькими способами:
Задолженность
Долговые обязательства могут образоваться из-за нескольких причин:
Исходя из статистических данных, вовремя вносят платежи лишь 40% населения. Оставшаяся часть людей платит только за некоторые услуги, либо не платит совсем.
Санкции за неуплату
За каждый день просрочки должнику капает пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ во время образования долговых обязательств.
Поначалу сумма небольшая, но со временем она растет и постепенно достигает существенного значения. Штрафные санкции начинают применяться с 3-го месяца задолженности.
Кроме того, организация, предоставляющая коммунальные услуги, может в одностороннем порядке расторгнуть договор и прекратить подачу ресурса. Перед этими действиями должнику направляется уведомление, где предлагается мирное решение вопроса.
Если не вносить платежи от года и больше, то коммунальщики могут обратиться в суд для взыскания долга. Если сумма задолженности составляет 80% от стоимости жилья должника, то суд имеет право конфисковать недвижимость. Однако это случатся редко. Так как в большинстве случаев у должников данная жилплощадь является единственной, а значит, ее нельзя забрать.
Фото: openzkh.svobodainfo.org
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