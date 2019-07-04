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Автор Ксения Семенова

Получение участка под родовое поместье

Недвижимость print

С правовой стороны родовое поместье — земельный участок размером от 1 га, который нельзя поделить. Его выдает государство гражданину России или семейной паре для ненаследуемого и неотчуждаемого владения. Одно из важных условий получения подобного имущества - в течение трех лет с момента оформления участка необходимо построить на нем дом.


Строим дом. Каменный дом

Кроме того, вдоль поместья должна быть расположена живая изгородь из "культур леса", например, хвоя, кедр и лиственные деревья.

Совокупность подобных поместий на одном участке — родовое поселение. Владельцы участков собраны в единое партнерство, которое решает вопросы о возведении объектов разного рода значения.

Зачем вдоль участка создавать живую изгородь?

Данное решение не подойдет для городских апартаментов или современных поселков, где чаще всего воздвигают крепкий забор из-за тесной близости с соседями.

У родового поместья все иначе. Там обязательно должны быть проделаны дороги и тропинки со всех 4-х сторон. Стоит помнить, что площадь земли для будущей тропинки должна быть в несколько раз меньше, чем для дорог. Так как тут нет соседей, а значит, и вопросов с межеванием.

Живая изгородь в самом начале требует к себе огромного внимания, чтобы сохранить красивый внешний вид. Но в дальнейшем это уйдет на задний план и проблем поубавится. Ширина у изгороди должна быть от 3 до 10 метров, а высота 15-20 метров.

Как происходит освоение поместий?

Данный вопрос ложится полностью на плечи владельца участка. Поместье может стать обычным домом для длительного проживания или местом для отдыха всей семьей, либо использоваться для рабочих нужд — выращивание овощей и фруктов.

Получение земляного надела для родового поместья

Каждый гражданин нашей страны имеет право получить участок с вышеуказанной целью в любом субъекте РФ. Земля выдается из определенных государственных закромов, пригодных для использования.

Перечень таких участков формируют кадастровые центры при муниципальном органе власти. Утверждение или заверение этого списка — обязанность федерального кадастрового центра.

Чтобы получить земляной надел для родового поместья, следует написать заявление и лично обратиться к местным органам власти. Участки данного назначения могут выделяться отдельно, либо в группах (в случае с родовыми поселениями).

Как только родовые поместья перейдут в статус поселения, власти должны наладить всю необходимую инфраструктуру.

Земляные наделы и продукция, выращенная в границах поместья, не облагаются налогом. Основная цель подобных районов — не получение дохода, а предоставление условий, требующихся для проживания и питания местного населения, стимулирование сельскохозяйственной отрасли и выращивание экологических продуктов.

Фото: svetvmir.ru

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