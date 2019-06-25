Квартира-распашонка: особенности планировки и стоит ли покупать?

При приобретении новой жилплощади человек сталкивается с многообразием вариантов, большинство из которых он не видел ранее. Это затрудняет выбор. Сюда относится и квартира-распашонка. В текущей статье мы расскажем, какие существуют положительные и негативные стороны, а также особенности планировки.
Какое жилье попадает под это понятие?
Данное обозначение было позаимствовано у детской рубашки, так как две комнаты в жилье находятся друг за другом, а разграничивает их коридор, санузел или кухонная зона. Из окон помещений открывается вид сразу на две стороны - на внутреннюю территорию и улицу. Эти комнаты и считаются «распашонкой», а проемы в них - окна.
Первостепенно данное обозначение использовалось для малогабаритных «хрущевок», и такое жилье пользовалось большим спросом во времена СССР.
Виды планировки жилья данного типа
Специалисты выделяют несколько вариантов перепланировки в квартирах подобного плана:
1. Классика. Вариант со стандартным расположением кухонной зоны. Непосредственно после прихожей находится санитарный узел, следом, по левую сторону располагается выход на кухонную зону, а направо - в опочивальню.
2. Кухня-студия берет свое начало из прихожей. Жилые области можно оградить миниатюрными перегородками. По левую сторону - вход в зал, а направо - туалетная комната и дорога в спальную зону.
3. Спальня и кухня расположены близко друг к другу, напротив них зал, а два прохода из прихожей устремляются в туалет и спальню.
Достоинства квартиры-распашонки
К плюсам подобного типа планировки жилья можно отнести:
Недостатки квартиры-распашонки
К минусам такого жилья можно отнести:
Фото: roomester.ru
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