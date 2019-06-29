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Автор Валерия Саврасова

ТОП-10 видов дешевого жилья

Недвижимость print

Мы привыкли к тому, что жилье - это самое дорогое приобретение в жизни каждого из нас. Но некоторые люди догадались, как можно его сильно удешевить. Представляем вам 10 видов самого дешевого жилья.


Плавающий Дом Из Пластиковых Бутылок , Из Пенопласта и Монтажной Пены - Diy

На 10-м месте дома из соломы стоимостью около 20 тысяч рублей за квадратный метр. Специальные фирмы изготавливают панели из соломы. Отсюда и достаточно высокая цена для бюджетного жилья. Но когда только такие дома появились в нашей стране, стоили они значительно дешевле.

9-е место - дом из бумаги. Его цена 6,6 тысяч рублей за квадратный метр. Это настоящее изобретение швейцарских строителей. Такой дом изготавливают из плотно спрессованной макулатуры. Он выдерживает холода и вполне пригоден для жизни. Для быстрого размещения потерявших жилье людей - вполне приемлемый вариант.

8-е место - дома из глины за 5 тысяч рублей за квадратный метр. Очень доступный и недорогой материал для строительства дома - глину можно найти практически в любом месте. Можно построить чисто глиняный дом. А можно сочетать этот материал с каким-то еще из доступных.

На 7-м месте дом из контейнеров стоимостью в 3,5 тысячи рублей за квадратный метр. Такие дома уже не считаются новинкой. Более того, сейчас можно встретить настоящие шедевры архитектуры из контейнеров. Они, конечно, будут стоить дороже. Но, в целом, это очень бюджетный вариант строительства.

6-е место - дом из шин. Цена вопроса - 3,3 тысяч рублей за квадратный метр. Более того, вы еще и подзаработать сможете - вам заплатят за вывоз этих самых шин. Кстати, для фундамента этот материал применяется уже достаточно давно. Осталось привыкнуть к стенам из шин.

5-е место - дом из песка стоимостью 3 тысячи рублей за квадратный метр. Вариант не хуже, чем дом из глины. Тем более, что можно сочетать эти материалы. Мы же строим на море замки из песка. Добавить немного цемента для прочности. Получится вполне сносное и недорогое жилье.

На 4-м месте в рейтинге - дом из бутылок за 2 тысячи рублей за квадратный метр. В основном применяются пластиковые бутылки. Но и стеклянные тоже подойдут. Лучше брать и те и другие. И надо сказать, что такие дома - очень долговечны.

Бронза достается дому из дерева. Стоимость 1 тысяча рублей за квадратный метр. Конечно, имеется в виду не сибирская лиственница. А самый дешевый вариант из всех. Но чем не жилье?

Второе место - дом из грибов. Чуть дороже, чем ноль рублей. Для строительства используют не сами грибы, а мицелий (грибницу). Процесс изготовления строительного материала довольно долгий. Но при этом, вы можете придавать какую хотите форму «кирпичам». Волокна грибницы заполняют весь субстрат. А потом, при нагревании и высыхании, затвердевают.

Ну а на первом месте - дом из мусора. Он совсем ничего не стоит. Вам еще и доплатят за вывоз. Спрессованный мусор - очень прочный материал. В наше время из него строят уже даже отели, не то что дома.

Фото: rg.ru

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Темы дом жилье дешевый материал недвижимость строительство
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