Стоит ли покупать квартиру с автономным отоплением

В условиях российского климата централизованное отопление рассматривается как одна из необходимых составляющих домашнего комфорта, и покупатели квартир готовы платить больше, если дом подключен к такой системе. Однако при строительстве новых и загородных кварталов все чаще отдается предпочтение экономичной застройке с автономным отоплением.



Автономное отопление дома

Плюсы для застройщиков и покупателей

Эти дома быстрее и дешевле в строительстве, особенно если проектом предусмотрена газификация жилого комплекса и установка в квартирах двухконтурных газовых котлов. Такой котел дешевле электрического в эксплуатации, и решает сразу две проблемы: автономное отопление и горячее водоснабжение.

Как результат: меньше разрешений на строительство, меньше километров коммуникаций, отсутствие затрат на проектирование, возведение и содержание станций теплоснабжения или расширение мощностей существующих.

В итоге — квартира выгодно отличается по цене от той, что обеспечена централизованной подачей тепла.

Плюсы в ходе эксплуатации квартиры

Если квартира покупается с установленным оборудованием, покупатель избавлен от затрат, согласований и хлопот по его первичному приобретению и установке — если, конечно, не захочет поменять его на более дорогое.

Текущие затраты предполагают коммунальную оплату за холодную воду, газ и эксплуатацию общего для дома оборудования, а также ежегодное платное обслуживание внутриквартирного оборудования, его плановую замену в случае неисправности. По факту, это меньше, чем оплата централизованной подачи тепла и горячей воды.

Автономное оборудование позволяет владельцу каждой из квартир самостоятельно начинать и завершать отопительный сезон, устанавливать комфортную для себя температуру, отключать отопление в случае отъезда.

Минусы в ходе эксплуатации квартиры

Дополнительное оборудование потребует, как минимум, места для его размещения. Владельцу квартиры также придется учитывать технические нормативы при планировке и ремонте помещений, соблюдать правила безопасности в ходе эксплуатации котла, принимать во внимание шум, возникающий при работе автономного оборудования.

Недостатки удается минимизировать при размещении газового или электрического оборудования в специально выделенных для того помещениях или подвалах (большие квартиры, таунхаусы, коттеджи). Однако в случае небольшой квартиры или квартиры-студии, громоздкое и технически сложное оборудование может потребовать вложений в дизайн-проект, чтобы вписать его в обстановку.

Плюсы и минусы электрического оборудования

В отличие от газового котла, электрическое оборудование для отопления и подачи горячей воды проще в эксплуатации. Оно безопаснее, и не требует большого количества разрешительных документов в ходе установки.

Его основной недостаток — затратное содержание, обусловленное стоимостью электроэнергии. Обогрев дома зимой обойдется дорого, и о большинстве плюсов автономного отопления придется забыть.

Хотя главное преимущество — независимость от сезонов и графиков коммунальных служб — сохранится и в этом случае.

Фото: vibormoi.ru

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