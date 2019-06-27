Несовершеннолетний жилец - возможна ли продажа квартиры

Продажа квартиры является непростым и затратным по нервам делом, но в случаях, когда в ней прописан ребенок, ситуация становится еще сложнее. Не надо думать, что продать такое жилье вообще нельзя, но вот подводных камней, с которыми могут столкнуться обе стороны при заключении сделки, существует немало.
Права ребенка
Несовершеннолетний ребенок защищен законом - при условии, что он вписан в жилье легально. Соответственно, если он просто живет в квартире, то проблем с продажей или покупкой квартиры не возникнет, а если зарегистрирован - то вступают в действие органы опеки.
Если такой жилец останется в проданной квартире, его будет практически невозможно выписать оттуда, если это не сделают его родители или опекуны. Именно поэтому эксперты рекомендуют не только требовать справку из органов опеки о согласии на продажу квартиры, но и проверять отсутствие «скрытых» жильцов, а также достоверность предоставленных документов от продавца.
Главной проблемой может стать то, что несовершеннолетнего нельзя выписать из квартиры без регистрации по новому адресу. Пока не будет сделана новая прописка, продолжать вести сделку нельзя. Без прописки одного из родителей оформить регистрацию ребенку нельзя, так что этот этап может потребовать времени.
Следующим условием является то, что ребенку положено предоставить равную по метражу долю в новой квартире. Таким образом, если при обмене или покупке нового жилья ее размер меньше предыдущей, родителям придется выделить ему большую долю, чем самим себе.
Для детей до 14 лет дела ведут их родители или законные опекуны. Начиная с момента получения паспорта, подросток может участвовать в сделке, но только с письменного согласия совершеннолетних опекунов.
Этапы действий
Если с органами опеки и не возникнет проблем, они могут появиться, если после продажи квартиры пока не планируется приобретать новое жилье. Тогда потребуется найти для регистрации несовершеннолетнего новый адрес - можно обратиться за помощью к родственникам или друзьям.
При желании улучшить жилищные условия за счет приобретения квартиры в новостройке нужно быть к готовым к возможному отказу со стороны органов опеки. Стоит проконсультироваться у юриста и при обращении в органы опеки указать на то, что дом находится на финальной стадии строительства - это может повлиять на получение положительного решения.
Стандартный набор документов:
Важно знать
Продажа квартиры без поиска нового адреса регистрации несовершеннолетнему также возможна. Однако это касается лишь случаев, когда семья переезжает на постоянное место жительства в другой город или страну.
В первом варианте закон обязует родителей в течение трех месяцев купить новую квартиру и выделить в ней ребенку долю, не меньшую, чем в старой квартире. На время до покупки квартиру может потребоваться открыть отдельный счет на имя ребенка, куда будет внесена сумма, равноценна стоимости проданной доли в квартире. При переезде за границу потребуется предоставить документы из ОВИРа.
Фото: domofond.ru
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