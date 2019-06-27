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Автор Кира Чапковская

5 причин подумать об инвестировании в многоквартирное строительство и постройках для трудового звена. Часть 2

Недвижимость print

С 1992 года в сфере недвижимости наибольший интерес для инвесторов представляет именно многоквартирная недвижимость и постройки для трудового звена.


В ожидании новоселья. Построенные для льготников...

Какие причины этому способствуют вы узнаете из данной статьи.

1. Краткосрочные договоры аренды позволяют быстрее увеличивать арендную плату

Наверняка вы знаете, что квартира стоит дешевле, нежели свой дом. Это является самой первой и основной причиной того, что инвесторы могут вкладывать деньги в многоквартирное строительство - и не прогадают. Молодые семьи, людей в пожилом возрасте привлекает аренда или покупка квартиры ввиду своей меньшей стоимости по сравнению с домовладением.

Еще одна причина, по которой многоквартирная недвижимость потенциально может быть привлекательной инвестицией, заключается в ее способности быстрее приспосабливаться к изменяющимся рыночным условиям, в частности быстро увеличивать арендную плату в связи с рыночным спросом или инфляцией.

В то время как аренда сроком на пять лет и более является стандартной для других видов коммерческой недвижимости (например, офисной и розничной), аренда многоквартирных домов, как правило, составляет всего один год. Это означает, что владельцы недвижимости легче могут быстро и последовательно повышать арендную плату по мере изменения рыночных условий.

2. Данные свидетельствуют об увеличении спроса на жилье для трудового звена

Жилье для рабочей силы, как правило, относится к многоквартирным домам для домохозяйств со средним уровнем дохода, хотя оно может включать семьи, зарабатывающие где-то от 60% до 120% от среднего дохода в их районе. Эти свойства часто являются квартирами класса B и класса C, которые не имеют удобств более дорогих комплексов, и обслуживают людей, которым по ценам на рынке предлагаются квартиры в более привлекательных зданиях.

Ключевая долгосрочная выгода от инвестиций в жилье рабочей силы, согласно исследованию 2017 State of the Nation'S Housing от Harvard Research, сводится к простому предложению и спросу. Как показало исследование, в то время как строительство элитных объектов класса A в последние годы возросло, оно упало в отношении классов B и C. Другими словами, жилье для трудового звена сталкивается с нехваткой единиц.

Это исследование показало, например, что в течение десятилетия с 2005 по 2015 год предложение арендного жилищного фонда увеличилось почти на 100% для элитных квартир, но за тот же период запас доступных квартир сократился на 2%.

3. Предпочтительные инвестиции для финансирования

Наконец, данные также указывают на то, что для многоквартирных инвестиций характерен льготный рынок ипотеки и более выгодные условия финансирования по сравнению с другими видами коммерческой недвижимости.

Согласно исследованию Real Capital Analytics, проведенному в 2017 году, инвесторы многоквартирного строительства имели более выгодные условия финансирования, чем инвесторы на более широком рынке коммерческой недвижимости. Например, типовая ипотечная ставка в 4,25% для многоквартирного дома была ниже, чем в целом в секторе коммерческой недвижимости, на уровне 4,5%. Инвесторы многоквартирных застроек также получили более высокие коэффициенты ссуды к стоимости (в среднем 67%), чем более широкий пул инвесторов в коммерческую недвижимость (в среднем 59%), а также более низкие показатели покрытия долга (1,25 против 1,74).

Имейте в виду, что инвестиции в многоквартирные дома и жилье для трудового класса имеют специфические риски, такие как изменения демографической ситуации или конъюнктуры рынка недвижимости, дефолты жильцов и конкуренция со стороны других объектов многоквартирного жилья или среднего класса. Инвесторы должны быть очень осмотрительными, прежде чем вкладывать средства в многоквартирные дома.

Инвестируйте в многоквартирное и жилье для трудового звена без каких-либо управленческих обязанностей.

В то время как каждая инвестиция в каждый класс активов несет определенный риск, многоквартирный дом и жилье для рабочего класса могут внести разумный вклад в инвестиционный портфель.

Тем не менее, покупка и управление такими объектами недвижимости может быть непростым делом, не говоря уже о том, что это рискованно без какого-либо предварительного опыта в таких инвестициях.

Фото: chistovik.info

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5 причин подумать об инвестировании в многоквартирное строительство и постройках для трудового звена. Часть 2
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