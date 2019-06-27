5 причин подумать об инвестировании в многоквартирное строительство и постройках для трудового звена. Часть 1

Инвестирование в многоквартирную постройку: что показывают данные?



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В течение 25-летнего периода с 1992 по 2017 годы многоквартирная недвижимость обеспечивала самую высокую среднегодовую совокупную доходность (9,75%) среди всех секторов коммерческой недвижимости со вторым самым низким уровнем волатильности (7,75%), согласно исследованию, опубликованному в 2018 году в отчете CBRE, крупнейшей в мире фирмы по инвестициям в коммерческую недвижимость.

Одна только эта статистика должна дать инвесторам повод задуматься о многоквартирной недвижимости, чтобы потенциально диверсифицировать свои инвестиционные портфели. В оставшейся части этой статьи мы обсудим пять причин, по которым многоквартирное семейство и все более востребованная подгруппа многоквартирного жилья, называемого коммерческим строительством, может представлять собой разумную инвестиционную возможность, и обсудим способы доступа вкладчиков к таким инвестициям.

1. Тысячелетия выставляют жесткое требование к аренде

Согласно данным Бюро переписей США, аренда представляет собой наиболее распространенную форму жилья для нынешнего поколения, крупнейшего поколения в истории США. Фактически, в то время как национальный показатель домовладения для населения в целом составлял в 2016 году 64%, сейчас для поколения в возрасте от 25 до 29 лет он составлял всего 31%, а для людей немного старше в возрасте от 30 до 34 лет - только 45%.

Существует несколько причин этой тенденции к сдаче в аренду для большого количества людей этого поколения, в том числе тот факт, что неуклонно растущие средние цены на жилье делают домовладение недоступным для многих на сегодняшний день. Молодежь сейчас также склонна ценить мобильность и гибкость по сравнению с преимуществами владения собственностью, и по этой причине они с большей вероятностью, чем предыдущие поколения, предпочитают аренду.

2. Семьи в возрасте все чаще выбирают арендовать жилье.

На другом конце возрастного спектра поколение пожилых семей все чаще предпочитает арендовать недвижимость в отличие от домовладения. Согласно отчету Forbes, в период с 2009 по 2015 год самый большой сдвиг от домовладения к аренде пришелся на людей в возрасте 55 лет и старше (иными словами, на бумагу). Совсем недавно Национальный совет по многоквартирному жилью и Национальная ассоциация квартир, упомянутые в отчете за 2017 год, на съемщиков в возрасте 55 лет и старше приходится более 30% арендованных домохозяйств.

Как отмечается в сообщении Forbes, пожилые арендаторы тянутся к жилью в аренду не потому, что им трудно купить дом, такой как молодым семьям (они этого не делают), а скорее потому, что правильная многоквартирная собственность может предложить беззаботную, роскошную жизнь, наполненную удобствами, которые привлекают старшее поколение.

Фото: dpcity.ru

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