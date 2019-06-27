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Автор Кира Чапковская

Девять вещей, которые нельзя пропустить на Гудзон Ярдс. Часть 1

Недвижимость print

Гудзон Ярдс (Hudson Yards), десятилетие в разработке, является крупнейшей частной застройкой, когда-либо построенной в США. Так как она населяет относительно небольшой остров Манхэттен, жители Нью-Йорка годами наблюдали, ждали, оценивали и критиковали окрестности, и сейчас эта застройка, наконец, открылась 15 марта, и большинство дополнительных мест планируется открыть к концу года. Несмотря на то, что количество ресторанов, магазинов и мероприятий может быть огромным, мы выделили девять главных вещей, которые нельзя пропустить в Гудзон Ярдс.


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Искусство

Итак, район галереи Челси находится в нескольких кварталах к югу, но, тем не менее, в Гудзон Ярдс есть довольно впечатляющее искусство. Оставляя в стороне идею о том, что архитектура и дизайн в здании привлекают внимание сами по себе, имейте в виду, что по мере знакомства с Гудзон Ярдс вы найдете работы Фрэнка Стеллы, Александра Колдера, Роя Лихтенштейна, Люка Эдварда Холла и Сары Мур (чья работа в ресторане quensyard cafe изображена на фото) среди многих других. Следите за оригинальной, заказной работой в дополнение к уже просмотренным произведениям.

TAK Room

Шеф-повар Томас Келлер работал куратором концепций ресторанов Гудзон Ярдс, помогая перенести в проект все: от мест, где можно взять что-нибудь с собой и пойти, до кулинарных мест высокого класса. Его собственный ресторан, TAK Room, является его первым новым нью-йоркским рестораном за более чем десятилетие и будет обслуживать то, что объявлено как "классический континентальный тариф", и предлагать посетителям вкус вечного блеска; ожидайте столики с шампанским, живую музыку и накрытые столы. Мы рекомендуем серьезно рассмотреть постоянное бронирование в данном ресторане.

Судно

Облицованная медью конструкция британского дизайнера Томаса Хезервика выглядит, как нечто среднее между принтом Эшера и ульем благодаря 154 соединенным лестницам, которые поднимаются на 150 футов и открывают вид на реку Гудзон и центр города. В настоящее время она называется "Судно" (хотя связанная с застройкой данного объекта компания, разработчик проекта и заявляет, что в будущем она будет переименована), является бесплатной общедоступной художественной инсталляцией в самом сердце Гудзон Ярдс. Появление судна было источником многих противоречий, так что поднимитесь и присоединяйтесь к дебатам.

Меркадо Маленькая Испания

Меркадо Маленькая Испания, детище ресторатора Хосе Андреса и братьев Адриа, представляет собой 35 000 квадратных футов разных мест, где можно отведать тапас, паэльи, мяса на гриле и других блюд испанской кухни. Да, это очень похоже на испанскую версию Eataly, но это не ослабляет наш энтузиазм. Фактически, Mercado Little Spain намного больше напоминает залы и рынки в Мадриде и Барселоне с тремя ресторанами, каждый из которых специализируется на разной кухне, двумя барами, двумя розничными рынками и 15 закусочными.

Фото: royaldesign.ua

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