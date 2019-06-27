Девять вещей, которые нельзя пропустить на Гудзон Ярдс. Часть 2

Гудзон Ярдс (Hudson Yards) является самой крупной частной застройкой в США, которая не так давно была открыта. Что же больше всего привлекает внимание в этом месте - читайте далее.



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Снарк Парк

Нью-йоркская команда Snarkitecture известна своим игривым, но в то же время элегантным подходом к архитектуре - отличительным стилем, который завоевал такие уличные бренды, как KITH. В Hudson Yards основатели Дэниел Аршам и Алекс Мустонен перенесли свое видение на новый уровень с выставочным пространством Snark Park, на котором будут проводиться три шоу в год. Первая выставка «Утерянные и найденные» представляет собой увлекательную инсталляцию из белых колонн, предназначенную для создания лабиринта.

Сорок пять десять (Forty Five Ten)

Этот аванпост в Далласе Forty Five Ten площадью 16 000 квадратных футов обещает стать прекрасным магазином модной одежды, красоты, ювелирных украшений и аксессуаров. Сорок пять десять займет весьма привлекательное место между бутиком и универмагом, напоминающим о роскошных покупках прошлых лет. Как сообщил Алекс Витчел в мартовском выпуске журнала «Town & Country», расположение «Сорок пять десятых» в Далласе стало несомненным успехом, отчасти благодаря его творческому подходу к розничной торговле. Кристен Коул, президент и главный креативный директор, сказал Витчелу: «Мы намного меньше универмага, но больше, чем бутик, например, 10 Corso Como или Dover Street Market в Лондоне».

Отель Equinox (Равноденствие)

Роскошный спортзал, превращенный в отель? Это очень удивительно для занятых путешественников, которые хотят поддерживать свою физическую форму во время поездок на работу. Любой, кто посещал сомнительные «тренажерные залы» отелей в 5 часов утра до начала дня, полного встреч, может увидеть привлекательность полной роскоши. Для местных жителей в отеле Equinox также будут находиться главный тренажерный зал и спа-салон. Хотя 200-комнатное здание не будет открыто еще до июня, мы прогнозируем, что оно станет популярной остановкой впоследствии.

Estiatorio Milos

Одно из любимых мест Манхеттена - это постройка, расположенная на западе с потрясающим форпостом в Гудзон Ярдс. Этот двухуровневый греческий ресторан с мраморным полом и потрясающей обеденной зоной на открытом воздухе предложит фирменную средиземноморскую кухню шеф-повара Костаса Спилиадиса (включая лучшие в мире помидоры), винный бар и рынок, чтобы вы могли забрать домой свою свежую рыбу.

Сарай

Это гигантское место для исполнительских искусств, открытие которого запланировано на начало апреля, технически не является частью Гудзон Ярдс, но оно находится по соседству и должно стать частью новой городского «полотна». Здание, спроектированное Diller Scofidio + Renfro, будет включать в себя визуальное и исполнительское искусство, а также практически любые другие культурные события, которые вы можете себе представить, начиная с ранних программ, таких как Стив МакКуин, Энн Карсон и Бьорк.

Фото: belorizon.immo

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