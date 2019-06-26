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Автор Кира Чапковская

Джефф Безос ремонтирует самый большой дом в Вашингтоне, округ Колумбия

Недвижимость print

Количество ванных комнат вызывает много вопросов. В ноябре 2018 года New York Times сообщила, что Amazon планирует разделить свою вторую штаб-квартиру между Crystal City, VA и Long Island City, NY. Теперь Times сообщает, что Amazon «отменила свои планы» по строительству новой штаб-квартиры в Лонг-Айленд-Сити, Квинс. В свете новостей, внимание снова обращено на дом Джеффа Безоса в Вашингтоне, округ Колумбия, который он по сообщениям восстанавливает. Ниже вы прочитаете, что мы знаем об этих ремонтных работах.


День из жизни самого богатого человека в мире Джеффа Безоса

В 2016 году Джефф Безос заплатил 23 миллиона долларов за особняк площадью 27 000 квадратных футов в Вашингтоне, округ Колумбия, и только что были обнаружены чертежи капитального ремонта, которые предпринимает основатель Amazon миллиардер и владелец Washington Post.

Бывший Текстильный музей, расположенный в горячих окрестностях Калорамы увеличивает свою площадь за $ 12 млн, как сообщает в Твиттере Washingtonian.

В планы реконструкции Джеффа Безоса входят:

  • 11 спален
  • 25 ванных комнат
  • 5 гостиных
  • 2 лифта
  • невероятно сказочный солярий

Журнал получил в свои руки чертежи для ремонта по запросу для публичных записей, и они показывают, что проект включает в себя 25 ванных комнат, 11 спален, пять гостиных, две кухни, две библиотеки, два зала для тренировок, два лифта и бальный зал.

Безос, который продолжает использовать Сиэтл в качестве своей домашней базы, объединяет то, что сейчас является двумя отдельными объектами, относящимися к началу 1900-х годов, в пристанище на восточном побережье для своей семьи.

Когда он был на рынке, в объявлении значилось: продажа недвижимости по адресу 2320-2330 s Street NW как дом с 10 спальнями с восемью полными ванными комнатами и шестью частичными ванными комнатами. Один из домов был построен в 1912 году архитектором мемориала Джефферсона Джоном Расселом Поупом, а соседний дом был спроектирован Уодди Батлером Вудом. Оба они внесены в Национальный реестр исторических мест.

Архитектурная фирма Barnes Vanze осуществляет надзор за реконструкцией, и Washingtonian говорит, что, согласно документам, дом Поупа «будет служить, прежде всего, резиденцией семьи со всеми необходимыми вещами для миллиардера-технолога-титана». Есть винный погреб и винная комната, а также тренажерный зал, комната с телевизором и семейная мини-кухня наверху.

В более крупном доме, спроектированном Вудом, находится бальный зал площадью 1500 кв. футов с «ионно-рифлеными колоннами от пола до потолка, известняковым камином и выходом на балкон с железными перилами, выходящими со второго этажа».

Безос, самый богатый человек в мире, как сообщается, планирует использовать дом, чтобы заниматься там, как мы ожидаем, великими делами.

Фото: lenta.ru

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Темы дом ремонт продажа вашингтон недвижимость строительство
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Джефф Безос ремонтирует самый большой дом в Вашингтоне, округ Колумбия
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