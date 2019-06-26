Загляните внутрь дома Иванки Трамп и Джареда Кушнера в Вашингтоне, округ Колумбия﻿

Первая дочь Трампа вместе с ее супругом живут в районе Калорама, столице страны. Когда Иванка Трамп и Джаред Кушнер переехали в свою недвижимость, площадь которой 8 200 квадратных футов в районе Калорама в Вашингтоне, округ Колумбия, в начале этого года, было неясно, владели они этим домом или арендовали его.



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Теперь мы знаем, что они арендуют его — за 15 000 долларов в месяц — у чилийского миллиардера Андренико Лукшича, который в то время был втянут в правовой спор с правительством США по поводу предлагаемого никелево-медного рудника в Миннесоте. (The Wall Street Journal впервые сообщил об арендной плате и владельце дома после просмотра поданных документов.)

Дом, расположен на 2449 Tracy Place NW, практически рядом (всего лишь в нескольких минутах ходьбы!) от новой резиденции Обамы — постройка, площадь которой 2200 квадратных футов в 2446 Belmont Road NW, который они также арендуют.

Аарон Терразас, ведущий экономист в Zillow, уже говорил, что пара Трамп/ Кушнера может получить больше за эти деньги в округе Колумбия, нежели в Нью-Йорке, где супруги создали гнездышко в квартире за 10,2 миллиона долларов. Более того, как объяснил Терразас, "районы, например, как Калорама и Джорджтаун: у них есть некое исторический шарм, которого, возможно, не хватает в районе Манхэттена".

22 декабря прошлого года постройку с 6 спальными комнатами, площадь которых 6 870 квадратных футов, продали за 5,5 млн. долларов: а это на 100 000 долларов меньше, чем была запрашиваемая цена, и персона, которая покупает его, до недавнего времени не разглашалась. Горнодобывающая компания Luksic потерпела неудачу в том году, когда администрация Обамы заблокировала Миннесотский проект из-за экологических проблем, но несколько политиков Миннесоты попросили администрацию Трампа пересмотреть. (Белый дом и представители Лукшича отрицали какую-либо связь между вопросом добычи полезных ископаемых и арендой дома. Представитель Белого дома Хоуп Хикс заявила журналу: "Это была сделка по рыночной цене", в ответ на утверждение, что аренда представляла собой грубую сделку для арендодателя).

Дом 1923 года, проект которого был сделан архитектором Вадди Вудом, до этого продали за 3,5 миллиона долларов 6 лет назад. Интерьер дома включает пять дровяных каминов и хозяйскую спальню с гардеробной, ванной и террасой с видом на сад.

Фото: mk.ru

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