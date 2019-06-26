Внутри дома Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз. Часть 3

Как часто мы представляем, в каком доме живет та или иная звезда, какой дизайн у нее в доме, как он выглядит внутри. Рисуем в голове, как знаменитость проводит свое время дома, чем она занята.



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Сейчас у нас есть возможность узнать, как выглядит дом звезды многими любимого сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Она рассказывает, где она больше всего любит проводить время, и где собираются ее близкие люди, когда приходят к ней в гости. Так что мы можем мысленно тоже можем побывать гостями в доме этой знаменитости.

Друзья Дженнифер в основном собираются в столовой. В этой комнате могут разместиться 24 человека, которые собираются под люстрой Алисона Бержера "Дождь", состоящей из хрустальных подвесок с ручной подсветкой. Тайский гонг 1920-х годов вызывает посетителей к длинному столу из орехового дерева.

Но Энистон говорит, что ее любимая комната — кухня с печью для пиццы и винной комнатой. Она с любовью вспоминает, как сидела на кухне у родителей в детстве, разговаривала и смеялась. Она до сих пор считает, что кухня — это то место, где она чаще всего оказывается.

Главная (хозяйская) спальная клмната дополняется длинным залом, заполненным фотографиями, снятыми журналом "Mark Shaw for Life", на которых изображены модели, которые стоят за кулисами на показе мод Pierre Balmain в 1954 году. По словам Энистон, она сразу поняла, что эти изображения подходят для жилого дома и гармонично впишутся в этой комнате.

В оконной нише в конце зала находится бронзовый портрет китайского ученого 16 века, который считается первым в мире экспертом по пульсу. Символизм не потерян на ней.

Проектировать дом — это все равно что снимать кино: когда вы заканчиваете, вы хотите сказать: "Надеюсь, вам всем понравится".

Главная спальня с ее чистыми линиями соответствует традициям 1970-х годов, в комплекте с ковром из шерсти и шелка. Платформа кровати была разработана Шэдли с моторизованным подъемом телевизионного экрана в ноге. Изначально в комнате были 2 ванны: для нее и для него, но Энистон превратила ванну "для него" в ванну с гидромассажем.

Хозяйская комната выходит в частный сад, спроектированный Корал Браунинг и Марчелло Виллано, которые были ответственны за пышный ландшафтный дизайн всей территории этой собственности.

Как Дженнифер Энистон описывает свой дом? "Это как большое объятие. Люди могут так отвлекаться, быть рассеянными, что я люблю тишину здесь".

На вопрос, нравился ли ей процесс создания дома, актриса решительно ответила "Да". И с легким неуверенным чувством немного напускной храбрости она добавляет: "Я была на 100 процентов уверена во всем!

"Проектировать дом — это все равно, что снимать кино: когда вы закончите, вы хотите сказать: "Надеюсь, вам всем понравится". Ясно, что она так и сделала.

Фото: hochu.ua

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