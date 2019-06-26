Внутри дома Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз. Часть 2﻿

Наверняка многие представляли у себя в голове, как же живут звезды, какие у них дома. Сейчас у наших читателей есть возможность не просто гадать, как может выглядеть дом знаменитости, а увидеть, как на самом деле живет известная актриса, покорившая сердца многих в сериале "Друзья". Дженнифер Энистон открывает двери своего для нас.



Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон снова не поделили мужчину / Новости от 02.11.2018 13:52

Дом, который Энистон называет Оана, отсылает нас к гавайской идее многочисленной семьи, — это первый случай, когда она самостоятельно создала большой дом. В результате получается открытый, воздушный дом, который, по ее словам, "был где-то внутри меня долгое время".

Работая со строительной командой, состоявшей из Терри Гобеля и Скотта Веркера, Энистон и Шедли создали немного азиатское, даже балийское настроение для одноэтажного дома, который, кажется, находится прямо над Лос-Анджелесом.

"Она сказала мне с самого начала, что хочет спокойного, Дзен-подобного отступления в дизайне, которое также имеет настроение драмы, некое чувство спектакля с желанием развлечения", — говорит Шедли. Действительно, дом решительно имеет тропический вид. Двери, в которые влюбилась Энистон, теперь открывались с травертинового моста, перекинутого через пруд с рыбками. В холле прямо внутри висит впечатляющая люстра из муранского стекла, одна из первых вещей, приобретенных для этой недвижимости.

Команда восстановила массивные раздвижные стеклянные панели дома, в том числе 20-футовую секцию на веранде. "Забавным в этом месте является то, — говорит Шедли, — что ты не знаешь точно, где кончаются стены". Чтобы лучше противостоять погоде, пол веранды построен из того же травертина, что и у входа дома. Здесь достаточно камня, шутит Шедли, чтобы создать "нашего маленького Гетти".

Повсюду палитра была основана на текстуре и богатстве бразильского кумару, который использовался для карнизов, полов и стен. Энистон отмечает, что большая часть древесины была получена не ввиду вырубки живых деревьев, а была собрана уже с поваленных деревьев — отдаем дань ее стремлению к экологически чистой среде. Обширные солнечные панели были также установлены на крыше.

"Я могу только представить, как крысиная стая остановилась, пробегая мимо, — говорит Энистон. "Кто-то играет на пианино, а люди смеются в соседней комнате".

Как следует из названия, это дом, предназначенный для развлечений. "Я зарабатываю на жизнь тем, что развлекаю, — смеется Энистон. У нее есть счастливые воспоминания из детства о ее родителях-обоих актерах — с друзьями за покером или шарадами. Когда люди собираются в ее доме, они обычно собираются в игровой комнате с винтажным бильярдным столом и видом на Лос-Анджелес вдалеке или на кухне.

Фото: kvartblog.ru

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