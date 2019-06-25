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Автор Анастасия Воронина

Как снять квартиру и не остаться без денег

Недвижимость print

Переезд в отдельное жилье - событие увлекательное и пугающее одновременно. Для большинства из нас желание иметь свою уютную квартиру ограничено бюджетом, как для аренды, так и для жилья в ней. Но как хочется поскорее съехать от родителей и стать полностью самостоятельным. Мы подготовили несколько советов, которые помогут вам распределить свою бюджет для того, что бы снять свою квартиру.


Эксперты отмечают рост спроса на аренду квартир / Новости от 09.10.2018 14:07

Будьте реалистичны. Вы можете переоценить свои финансовые возможности, но потом сильно пожалеть об этом. Дополнительные пару тысяч в месяц сверх того, что вы можете себе позволить, могут показаться не слишком большими деньгами, но за год соберется приличная сумма, которую вам придется брать с чего-то другого.

Стоимость аренды - это не единственное, что вы должны учитывать при поиске квартиры. Важно также выбрать подходящий район. Определитесь - вы хотите жить тихом «спальном» районе или в центре города. Также от выбора района будет зависеть и стоимость аренды. Учитывайте доступность общественного транспорта, если у вас нет машины и наличие парковочных мест, если она есть. Идеальным вариантом будет жилье в пешей доступности от места работы или учебы. Это позволит сэкономить приличную сумму.

Экономьте на другом. Вероятно, мы все платим больше, чем нужно, за коммунальные и другие услуги. Выключайте воду, когда чистите зубы, принимайте душ вместо набранной ванны, утеплите окна, чтобы тепло не выходило наружу. Такие, казалось бы, мелочи вносят существенный вклад в платежную квитанцию. У ваших провайдеров интернета и телевидения, вы можете узнать о выгодных тарифах и специальных предложениях.

Вам будут нужны вещи. При переезде на новое место, вы поймете, что вам нужна целая куча необходимых вещей. Не спешите. Посмотрите цены в разных магазинах и интернете. Там зачастую можно найти более выгодные предложения, а также воспользоваться кэшбэком. Определите, какие вещи вам действительно необходимы прямо сейчас, а какие могут подождать.

Еда. Траты на еду составляют, чуть ли не большую часть всех расходов. Поэтому в этом вопросе важно планирование. Заранее составляйте меню на неделю и покупайте только необходимые продукты, без всякого пищевого мусора. Это не только поможет сэкономить, но и окажет положительное влияние на ваше здоровье. Старайтесь больше готовить дома и по необходимости брать еду с собой в контейнере, а не перекусывать фаст-фудом.

Наслаждайся этим! Переезд на первое место - это здорово! Просто нужно понять, что это серьезный шаг. Последнее, что вы хотите, это быть независимым в течение нескольких месяцев, а затем вернуться домой к маме и папе. Жизнь в одиночестве в первый раз полна трудностей, поэтому примите надлежащие меры, чтобы быть уверенным, что возможность платить за квартиру не входит в их число.

Фото: stroi-archive.ru

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