Коммерческие помещения на первых этажах жилых зданий стали прибыльным вложением

В Москве приобретает популярность приобретение недвижимости на первых этажах, которую впоследствии можно выгодно сдавать в аренду, как нежилое помещение. Эти квадратные метры снимают под офисы, торговые точки, кафе, салоны красоты. В 2018 году в столице России приобретение квадратных метров с коммерческой целью возросло в полтора раза.

Стоимость коммерческих объектов

Даже при больших затратах на покупку недвижимости, коммерческое приобретение окупится гораздо быстрее, чем жилое помещение.

В целом, габариты наиболее востребованных коммерческих объектов составили 118 метров, их максимальная общая площадь достигает почти 4-х тысяч кв. м. (состоит из отдельных помещений до 20 кв. м.). Но стоит учесть, что цена квадратного метра коммерческого объекта на первом этаже бывает выше "таксы" на жилье в том же здании приблизительно на 5-10%. Если коммерческая недвижимость расположена в здании премиум-класса, то ее стоимость будет ниже жилплощади на такое же количество процентов.

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Что влияет на стоимость нежилого помещения

По информации ФСК "Лидер", на стоимость нежилого объекта влияет следующий фактор. Чем больше в здании коммерческих помещений, тем ниже их стоимость, которую обеспечивает высокая конкуренция. Однако заполняемость помещений нанимателями может стать проблемой для владельцев недвижимости.

Площадь коммерческих объектов зависит от масштабов застройки и вида жилья (квартиры или апартаменты). Обычно под нежилые помещения планируют от 10 до 30% площади здания. Основную часть арендаторов составляют представители сферы товаров и услуг. На их деятельность действуют определенные ограничения. Так, магазин с алкогольными напитками не может находиться рядом с школой или детсадом, невыгодно открывать небольшую торговую точку с продуктами возле супермаркета.

При выборе месторасположения необходимо обратить внимание на то, чтобы нежилое помещение находилось в первом ряду домов к большой магистрали, метро, остановкам общественного транспорта. Либо это должен быть крупный жилой квартал. Помимо локации, коммерческая площадь должна полностью соответствовать требованиям арендатора. Так, для продуктового магазина лучше всего подойдет помещение со свободной планировкой (не обремененное перегородками), с высокими потолками. Кроме того, стоит обратить внимание на технические параметры объекта — наличие сантехнических коммуникаций, электричества (из расчета 100 квт на 100 метров), витринных окон, потенциал для устройства вытяжки и установки вывески при входе.

Несмотря на достаточно объемный перечень требований к объекту, при удачном выборе нежилой площади для аренды, коммерческая деятельность будет приносить хорошую прибыль. Доход от арендаторов обычно составляет почти 15% в год. Если купить нежилые помещения на стадии строительства ЖК и перепродать после введения здания в эксплуатацию, то на этой операции с недвижимость можно заработать 15-20%.

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Фото превью: dpchas.com.ua