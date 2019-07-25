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Автор Марина Пархоменко

Жители Москвы приобретают жилье класса "люкс"

Недвижимость » Аналитика print

В столице на пике популярности находится элитное жилье. Специалисты компании Knight Frank определили, что в 2018 году в Москве было продано в новострое свыше тысячи "уютных гнездышек" наивысшей ценовой категории. Общая сумма элитного жилья составляет 77 млрд. руб. Кому по карману такое приобретение? И какая престижная отдельная жилплощадь сейчас пользуется спросом?

Причины бума на элитное жилье

Специалисты называют две главные причины востребованности такого дорогого жилья в столице России. Во-первых, в прошлом году впервые за 10 лет застройщики возвели и сдали 21 жилищный комплекс с апартаментами высшего класса. В этом случае спрос диктует предложение. В последнее время большинство горожан, привыкших жить на широкую ногу, пришли к выводу, что их престижное жилье отстает от современного уровня.

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Высотки, которые ввели в эксплуатацию в 1990–2000 годах, вышли из моды. В наши дни используются другие стройматериалы, новые подходы при строительстве, архитектура. Если ранее, в первую очередь, обращали внимание на то, находится ли новострой в престижном районе — с видом на Кремль или в живописном природном уголке, то сейчас вкусы поменялись. Потенциальных владельцев жилья интересует интерьер внутри квартиры, которая должна быть настоящим оазисом уюта. Покупатели стремятся к тому, чтобы после погружения в городскую сутолоку и загазованность, ощущать на своей отдельной жилплощади высокий уровень кислорода, комфортную атмосферу дома.

Иначе говоря, люди обращают внимание не на огромные потолки, а на высокое качество воды и воздуха, надежную звукоизоляцию жилья.

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Современные требования к интерьеру

В корне изменились требования к дизайну помещений. Если какой-нибудь олигарх пожелает превратить свою квартиру в подобие Лувра с позолотой на лестницах, хрустальными люстрами, обилием зеркал, то будет выглядеть нелепо в глазах близкого окружения. Даже оригинальные подвесные потолки, стены с математическими фигурами, глянцевая краска выглядят устаревшими.

Помпезный дизайн считается пережитком прошлого. В наши дни даже квартиры класса "люкс" отличаются лаконичным оформлением. Это может быть условно скандинавский вариант с сероватыми или белоснежными стенами, либо более броский — итальянский с добавлением орехового дерева.

Эта мода пришла в столицу с некоторым опозданием из Европы. Обычно приобретается квартира с нулевой отделкой, чтобы владелец мог обустроить ее по своему вкусу. Затем к работе привлекается дизайнер, который занимается отделкой комнат, может сохранить серый оттенок стен и подобрать для них соответствующие шторы. Есть смысл оставить в помещении сантехнику белого цвета, так как это нейтральный оттенок. Дизайнер поможет выбрать элегантную люстру, мебельный гарнитур, картину на стену, посоветует — на каких предметах сделать акценты.

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Если обратить внимание на районы, в которых преимущественно приобретается жилье класса "люкс", то ими остаются Хамовники, Замоскворечье. Большим спросом пользуется жилье рядом с улицей Тверской и Патриаршими прудами.

По информации Knight Frank, престижные апартаменты в столице за год выросли в цене на 13%. Такое жилье в Москве обойдется примерно в 155 млн. руб.

Фото превью: vgrealty.ru 

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Темы спрос покупка недвижимость элитное жилье
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