Защитить свое: как выявить мошенников в сфере недвижимости

Желание иметь собственное жилья часто заставляет российских граждан забыть об осторожности, когда находится подходящий вариант по выгодной цене. Однако эксперты предостерегают от беспечности при приобретении такой недвижимости — это может быть одна из популярных мошеннических схем. Предупрежден — значит вооружен!

Где искать подвох?

Существует множество способов ослабить бдительность покупателя, обмануть его доверие и лишить и средств, и столь желанной квартиры. Среди них можно выделить наиболее распространенные методы, которые должен знать каждый.

Фиктивное право собственности

Подделать документы гораздо проще, чем кажется. Мошенники не гнушаются подделывать не только справки, завещания, свидетельства о праве наследования и собственности, но и решение суда, а также выписки из домовых книг. Именно поэтому не стоит слепо верить печатям и подписям — нотариусы могут проверить их подлинность, а также отметки в реестрах, а вот без такой подготовки можно лишиться и квартиры, и уже уплаченных за нее средств.

Лже-юристы

Поддельные нотариусы — люди без права на ведение подобной деятельности действуют в сговоре с продавцом, а через какое-то время сделка признается недействительной по причине отсутствия у нотариуса лицензии.

Формулировка вопроса

До стадии оплаты квартиры все шло хорошо, документы оказались настоящими, продавец казался надежным, но тут возник вопрос о предоставлении авансового платежа в качестве гарантий того, что покупатель не передумает. Вполне разумное требование, если бы не схема, которой часто пользуются для обмана.

Так, по закону задаток — собственность покупателя на весь срок оформления документов, а вот аванс — то, что останется у второй стороны, каким бы ни был исход сделки. А при кажущейся правильности формулировки в договоре мелким шрифтом часто указывают, что задаток в случае отказа от приобретения жилья не возвращается. Многие преступники опасаются забирать много — поэтому довольствуются не полной суммой за квартиру, а такими предварительными платежами, после чего исчезают с деньгами.

Дееспособность

Если у собственника жилья есть проблемы с психикой, он может состоять на учете в психоневрологическом диспансере и т. п., а сделка с ним не будет иметь юридической силы. Также нельзя вести дело с несовершеннолетними, людьми с некоторыми видами инвалидности, а также в случае, если в квартире прописаны недееспособные иждивенцы вполне здорового владельца.

Новое завещание

Такие схемы применяются и при наличии законных наследников квартиры, но особенно часто ими пользуются в случаях, когда квартира после смерти хозяина остается "ничейной". Также возможен вариант, когда квартиру продает один наследник, а потом внезапно появляется другой, с более поздней версией завещания на квартиру. Такие люди могут действовать вместе, а могут и воспользоваться юридической неграмотностью прежнего владельца, а вот пострадать может уже новый хозяин квартиры. Часто очень дальние родственники пытаются через суд доказать свое родство с покойным, чтобы претендовать на его квартиру.

Подмечаем детали

Существует огромное множество вариантов, когда покупателя пытаются обмануть, и решение тут одно — неустанная бдительность. Нельзя верить слишком низкой цене, внезапной скидке, просьбам указать в договоре о покупке заниженную цену на квартиру, провести сделку без посредников и как можно скорее.

Частая смена собственников и отказ предоставить все документы на квартиру — однозначный признак обмана.

Фото: domell. ru

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