Желание иметь собственное жилья часто заставляет российских граждан забыть об осторожности, когда находится подходящий вариант по выгодной цене. Однако эксперты предостерегают от беспечности при приобретении такой недвижимости — это может быть одна из популярных мошеннических схем. Предупрежден — значит вооружен!
Существует множество способов ослабить бдительность покупателя, обмануть его доверие и лишить и средств, и столь желанной квартиры. Среди них можно выделить наиболее распространенные методы, которые должен знать каждый.
Подделать документы гораздо проще, чем кажется. Мошенники не гнушаются подделывать не только справки, завещания, свидетельства о праве наследования и собственности, но и решение суда, а также выписки из домовых книг. Именно поэтому не стоит слепо верить печатям и подписям — нотариусы могут проверить их подлинность, а также отметки в реестрах, а вот без такой подготовки можно лишиться и квартиры, и уже уплаченных за нее средств.
Поддельные нотариусы — люди без права на ведение подобной деятельности действуют в сговоре с продавцом, а через какое-то время сделка признается недействительной по причине отсутствия у нотариуса лицензии.
До стадии оплаты квартиры все шло хорошо, документы оказались настоящими, продавец казался надежным, но тут возник вопрос о предоставлении авансового платежа в качестве гарантий того, что покупатель не передумает. Вполне разумное требование, если бы не схема, которой часто пользуются для обмана.
Так, по закону задаток — собственность покупателя на весь срок оформления документов, а вот аванс — то, что останется у второй стороны, каким бы ни был исход сделки. А при кажущейся правильности формулировки в договоре мелким шрифтом часто указывают, что задаток в случае отказа от приобретения жилья не возвращается. Многие преступники опасаются забирать много — поэтому довольствуются не полной суммой за квартиру, а такими предварительными платежами, после чего исчезают с деньгами.
Если у собственника жилья есть проблемы с психикой, он может состоять на учете в психоневрологическом диспансере и т. п., а сделка с ним не будет иметь юридической силы. Также нельзя вести дело с несовершеннолетними, людьми с некоторыми видами инвалидности, а также в случае, если в квартире прописаны недееспособные иждивенцы вполне здорового владельца.
Такие схемы применяются и при наличии законных наследников квартиры, но особенно часто ими пользуются в случаях, когда квартира после смерти хозяина остается "ничейной". Также возможен вариант, когда квартиру продает один наследник, а потом внезапно появляется другой, с более поздней версией завещания на квартиру. Такие люди могут действовать вместе, а могут и воспользоваться юридической неграмотностью прежнего владельца, а вот пострадать может уже новый хозяин квартиры. Часто очень дальние родственники пытаются через суд доказать свое родство с покойным, чтобы претендовать на его квартиру.
Существует огромное множество вариантов, когда покупателя пытаются обмануть, и решение тут одно — неустанная бдительность. Нельзя верить слишком низкой цене, внезапной скидке, просьбам указать в договоре о покупке заниженную цену на квартиру, провести сделку без посредников и как можно скорее.
Частая смена собственников и отказ предоставить все документы на квартиру — однозначный признак обмана.
Фото: domell. ru
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