Как избежать конфликтов тем, кто снимает квартиру в складчину

Аренда жилья в складчину — распространенное явление. Это хороший способ сэкономить деньги и потратить их на что-то приятное. Например, отправиться в путешествие или совершить желанную покупку.

Почему жилье оказалось "вне зоны доступа"?

Выходом становится поиск руммейтов. Найти соседа или соседку можно в соцсетях или через знакомых.

Найдите похожего человека

При поиске компаньона для аренды жилья старайтесь выбрать человека, который ведет подобный вашему образ жизни. Он должен быть платежеспособным и желательно приятным в быту. В частности, вряд ли удастся избежать столкновений между курящим любителем шумных вечеринок и человеком без вредных привычек, ценящим покой и тишину.

Составьте свод правил "на берегу"

При личном знакомстве постарайтесь оговорить общие правила проживания. Подумайте, как будет организован совместный быт.

Разработайте удобный график уборки. Выберите время для приема гостей.

Определите ответственных за вынос мусора, покупку бытовой химии, проведение ремонтных работ, а также перевод оплаты по счетам.

Защищайте свои права и интересы

Чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций, важно правильно составить договор найма жилого помещения. В идеале — по отдельности на каждого арендатора.

Договоры о совместной аренде заключают трех типов.

Если квартиру снимает семья, ответственность за оплату аренды несет тот, кто подписал документ. Он считается одной из "сторон договора", имена остальных членов обязательно прописывают в другом пункте. Коммунальные платежи и страховку в таком случае вносит один человек — арендатор. Он же получает расписки о получении платы от арендодателя. Однако в том случае, когда соарендаторы не состоят в родственных отношениях, существует второй вид договора — о солидарной ответственности, который заключается либо вместе с первым, либо после с обязательным уведомлением арендодателя. Здесь прописываются имена съемщиков, доли каждого в стоимости найма, размер арендуемой площади, размер и сроки оплаты. Этот документ оформляется в одном экземпляре или для каждого — в отдельном. Страховка делится пропорционально снимаемому метражу или по договоренности. Самый надежный вариант, рекомендуемый любым московским агентством недвижимости, — отдельные соглашения с каждым арендатором. Получается, что съемщик заключает договор только на ту территорию, которую он снимает у хозяина квартиры. Правда, здесь следует учесть места общего пользования.

Обозначьте личные границы

Другой потенциальный источник конфликтов — личные вещи. Заранее определитесь, какими из них вы будете пользоваться совместно. Это может быть бытовая техника или посуда, банные принадлежности или Wi-Fi-роутер.

Не стоит откладывать и решение вопросов, связанных с питанием. Опытные руммейты советуют питаться обособленно: разделите полки в холодильнике и условьтесь не трогать чужие продукты питания.

Не откладывайте обсуждение проблем

Сложные спорные ситуации при совместном проживании не редкость. Причин для недовольства может быть очень много. Несоблюдение общих правил, разбросанные вещи, невыключенный свет, громкая музыка.

В случае, если поведение соседа вас не устраивает — не стоит копить раздражение и ждать, что все уладится само собой.

Лучше все решать до того, как разногласия превратятся в серьезную бытовую ссору.

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