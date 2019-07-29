Возврат 20 процентов суммы ипотеки: как получить?

Бывает так, что государство предоставляет населению какую-то возможность сэкономить, но люди попросту об этом не знают. Дело в том, что такая неосведомленность приводит к обидным последствиям, мы их пытаемся предотвратить. Существует такая возможность, как возврат 20% по ипотеке. Речь идёт о том, что государство поддерживает граждан, которые выплачивают долг банку. Вы можете списать часть своего долга, это происходит за счёт государственных средств. Чтобы получить такую помощь, а это условия федеральной программы, нужно, конечно, подходить под определенные требования. Есть у этой программы свои условия.

Начнем с того, что это программа ориентирована на тех, кто имеет российское гражданство, у кого в семье есть хотя бы один несовершеннолетний ребёнок, может быть это даже усыновленные дети. Также программа относится к тем, кто имеет статус ветерана боевых действий, это может быть не сам заемщик, а хотя бы один член семьи. Ещё один момент — содержание инвалида на иждивении, ещё это может быть нетрудоустроенный ребёнок, которому меньше 24 лет, если он находится на полном иждивении и учится. Получить такой бонус может заемщик, который подтвердил снижение уровня своего дохода в течение 3 последних месяцев, причём, он в этом не виноват.

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Есть определенные требования, которые в этом случае предъявляются к жилплощади. Если вы приобретали однокомнатную квартиру, то ее площадь не может быть больше 45 квадратных метров, в случае с квартирой двухкомнатной, площадь не может превышать 65 квадратных метров. Если же вы брали в ипотеку квартиру трёхкомнатную, то площадь не может превышать 85 квадратных метров. Все эти нормы недействительны, если речь идёт о многодетной семье, она получает помощь государства в другом порядке. Еще одним условием для получения такого вычета является то, что стоимость одного квадратного метра в приобретенном вами жилье не может быть больше на более чем 60 процентов, чем стоимость квадратного метра типового объекта в вашем регионе. Ещё один момент заключается в том, что это должно быть единственное жилье у вашей семьи, допускается только такой вариант, что вы владеете ещё половиной какого-то другого жилья.

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Для того чтобы получить такой 20-процентный бонус, нужно предоставить документы, это паспорта всех, кто участвует в ипотеке, свидетельства о рождении малолетних детей, документы на квартиру или дом, ваша трудовая книжка, может быть трудовой договор, конечно, это копия, которая заверена нотариусом. Также необходимо предоставить справки о доходах семьи, они должны быть в форме 2-НДФЛ, также нужны справки из службы занятости, если вы не работаете, ещё информация о пенсионных выплатах. Заемщик подает запрос, банк сам определяет, будет ли он отправлять ваше заявление в Агентство ипотечного жилищного кредитования. Все документы будут проверены в государственном учреждении, если все условия соблюдены, вам предоставят вычет в размере 20%.

Важно учесть тот факт, что не все банки могут сотрудничать с этой государственной программой. Чаще всего, такие проблемы не возникают, если вы имеете дело со Сбербанком, ВТБ24, Центр-Инвестом, Россельхозбанком, Газпромбанком и многими другими, ознакомиться с этим перечнем можно в условиях государственной программы. Ещё больше узнать о программе можно на сайте Агентства ипотечного жилищного кредитования, там подробно расписаны все условия, нюансы, многодетные семьи тоже найдут все полагающиеся им льготы на этом сайте.

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Фото превью: mayaksbor.ru